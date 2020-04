Boek uit over 800 jaar Schelluinen: 'Rustig dorp met bijzondere geschiedenis'

SCHELLUINEN • "Een rustig dorp met een bijzondere geschiedenis!" Zo karakteriseren Anneke Bode-Huizer, Janny Lock en Riët Timmerman het 800 jaar bestaande Schelluinen. Ze schreven er gezamenlijk een boek over, samen met anderen: 'Schelluinen 800 jaar. Een Alblasserwaards dorp door de eeuwen heen'. Afgelopen week verscheen het en ontving de Molenlandse burgemeester T.C. Segers het eerste exemplaar.

Wat er zo bijzonder is aan het jubilerende Schelluinen? "Het dorp heeft echt een uniek, prachtig kasteeltje: Schelluinderberg. Daar werd in 1814 een verdrag getekend dat in feite een einde maakte aan de overheersing van de Fransen in Nederland", weet Janny.

Riët vertelt dat de historie van het dorp teruggaat tot de middeleeuwen. "In die tijd maakten ridders er de dienst uit. Een van hen noemt Scalun - zo heette Schelluinen toen - in een akte uit 1220."

Anneke heeft ontdekt dat de plaatselijke bevolking weliswaar soms honkvast was, maar in andere gevallen ook tot ver over de eigen grenzen trok. "Zeker vier Schelluinse jongens moesten met Napoleon mee naar Rusland, ze overleefden het niet. En er waren er ook die met de VOC de wereldzeeën bevoeren."

Idee

Het idee om een boek samen te stellen ontstaat ongeveer een jaar geleden. De drie historisch geïnteresseerde dames kennen elkaar al via de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen. Samen vormen ze de redactie van het kwartaalblad van deze club.

Als ze de contouren van de nieuwe uitgave helder hebben, realiseren ze zich dat het een hele klus zal zijn. Deels doen ze zelf onderzoek en hanteren ze eigenhandig de 'auteurspen'. Maar ze doen ook een beroep op anderen om hun deskundige steentje bij te dragen.

Niet tevergeefs. Theo Sprong, zelf 'een zoon van het dorp', wil de plaatselijke sporthistorie wel beschrijven. En ook vindt hij het leuk om de muzikanten, zangers, toneelspelers en carnavalsvierders die het dorp ooit kende voor het voetlicht te halen.

Vlieg

Dominee Henk Veldhuijzen toont zich bereid om een beeld te schetsen van 'de plaatselijke kerk die blijft'. Grietje Duijzer-Duijzer vindt het prima als haar jeugdherinneringen in het boek verschijnen. En van wijlen Wout Leendertse selecteert de redactie een 'fantastisch verhaal' over een andere legendarische inwoner, Stinis Koolmees. Die beweerde bijvoorbeeld ooit dat hij vanuit Schelluinen op de Gorcumse toren een vlieg kon zien zitten. Waarop een dorpsgenoot ad rem reageerde: 'Verdraaid Stinis, ik zie hem ook en hij knippert met zijn ogen tegen de zon'.

Een opmerkelijke bijdrage wordt ten slotte ook gevonden in een gedicht van de bekende Nederlandse liedjesschrijver, componist, dichter, pianist en zanger Jules de Corte.

Rijk

Als uitgever van 'Schelluinen 800 jaar. Een Alblasserwaards dorp door de eeuwen heen' fungeert de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen. Het historische jubileumboek telt ruim honderd pagina's en is rijk geïllustreerd. Het is te bestellen via een mailtje naar boekschelluinen800@gmail.com of telefonisch via 0184-651577. Het boek kost 20 euro voor wie het per post toegezonden wil krijgen of 15 euro voor wie het liever afhaalt. Afhalen kan op afspraak in Schelluinen (Nolweg) of Giessenburg (Wilhelminalaan / Doetseweg). Leden van de geschiedkundige vereniging ontvangen één exemplaar gratis.