Weer minder corona-ziekenhuispatiënten in Molenlanden

REGIO • Het aantal corona-ziekenhuispatiënten vanuit de gemeente Molenlanden is opnieuw afgenomen. Volgens de cijfers van de GGD waren dat er gisteren nog 22, de RIVM-cijfers van zondag geven een aantal van 18 aan.

Het aantal inwoners dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis ligt is in Vijfheerenlanden 27(-), in Alblasserdam 9 (+1) en in Papendrecht 7 (-1).

Klik hier voor de actuele cijfers van het RIVM