Feestweek Hoogblokland gaat naar 2022

HOOGBLOKLAND • Oranjevereniging Hoogblokland heeft de feestweek die dit jaar op de planning stond, verplaatst naar 2022.

Dat is gedaan in overleg met oranjevereniging Irene uit buurdorp Hoornaar. De feestweek kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

'Oranjevereniging Irene heeft reeds op voorhand met ons bestuur contact opgenomen of er een mogelijkheid bestond of de feestweek van Hoogblokland verplaatst kon worden naar 2022, zodat Hoornaar de feestweek in 2021 zou kunnen vieren', laat de Hoogbloklandse oranjevereniging via Facebook weten.

Goed overleg

'In goed onderling overleg hebben wij besloten onze feestweek te verplaatsen naar 2022. Dit omdat wij gezamenlijke partners en sponsoren hebben om deze evenementen voor onze leden mogelijk te maken. We kunnen alleen met zijn allen en naast elkaar deze Corona Pandemie verslaan, niet alleen nu maar ook in de nasleep hiervan. Een goede buur is namelijk beter dan een verre vriend.'