Marathonuitzending Titus & Fien TV ‘Vervelen doen we nooit’

MOLENAARSGRAAF • Een regelrechte online hit: Titus & Fien TV 'Vervelen doen we nooit'! Het populaire tovenaarsduo Titus & Fien sluit deze speciale editie van hun eigen tv-programma op dinsdag 28 april af met een 12 uur durende marathonuitzending.

Van 8:00 tot 20:00 uur zijn zij live te volgen op hun Facebookpagina. De gehele uitzending wordt vervolgens ook op het YouTube-kanaal van Van Hoorne Entertainment geplaatst.

Sinds de sluiting van de scholen besloten de populaire sprookjesmusicalkarakters Titus en Fien om dagelijks een live-uitzending te maken om kinderen op afstand te entertainen. Met het kabinetsbesluit om de basisscholen na de meivakantie weer te openen, komt een einde aan de speciale live-uitzendingen van Titus & Fien TV 'Vervelen doen we nooit'.

Vermaak

Dat laat het tovenaarsduo Titus & Fien niet ongemerkt voorbijgaan. Dat 'vieren' ze met een 12 uur durende live-marathonuitzending via hun eigen Facebookpagina. Van 08:00 uur tot 20:00 uur zorgen Titus en Fien op dinsdag 28 april voor vermaak in elke huiskamer van Nederland.

"Zo bijzonder! Bijna 44 afleveringen", zegt directeur en acteur Michael van Hoorne. "Wat een feest is het geweest! Natuurlijk was het voor de kinderen niet leuk om niet naar school te kunnen, maar we hebben zoveel leuke, hartverwarmende reacties gekregen. We hebben brieven, kaarten, bloemen en zelfs hele snoeppakketten mogen ontvangen van kijkers die veel steun hebben gehad aan dat half uurtje dagelijks plezier in de woonkamer in deze gekke tijd."

Mop van de Dag

"Nu de kinderen weer naar school toe mogen, sluiten we dit online programma af. Maar, niet zonder een extra groot cadeau voor onze kijkers: de marathonuitzending." Alle standaard items, als 'de Kijkersvraag', de 'Mop van de Dag' en 'Ik-Verveel-Me-Niet-Tip', komen natuurlijk aan bod, maar we hebben bijvoorbeeld ook special guests (op gepaste afstand).

Voor de marathonuitzending van Titus & Fien TV 'Vervelen doen we nooit' roept het tovenaarsduo alle kinderen op om hun knutselwerkjes, tekeningen en andere creaties op te sturen naar Titus&Fien@VanHoorne.com of Polderweg-Oost 5, 2973 AN Molenaarsgraaf. Ook alle moppen, kijkersvragen, thuisopdrachten en ik-verveel-me-niet-tips zijn welkom.