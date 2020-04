'Heel SmdB Beweegt' groot succes in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Vrijdag 24 april vond op de School met de Bijbel in Bleskensgraaf de jaarlijkse Koningsspelen plaats. Niet op de gebruikelijke manier, maar via een film die door de leerkrachten was gemaakt.

Omdat de kinderen in verband met het coronavirus niet op school zijn, bedachten de meesters en juffrouws een alternatief plan. Elke leerkracht bedacht een spel en maakte hier een filmpje van. Deze filmpjes werden samengevoegd tot 1 geheel met als titel: 'Heel SMDB Beweegt – Koningsspelen 2020'.

In het dorp deden heel veel kinderen mee. Veel ouders hadden de vlag uitgehangen en kinderen waren op straat bezig met de spelletjes. Ook gingen een aantal leerkrachten bij de kinderen langs om (uiteraard op gepaste afstand) mee te doen met de spelletjes.

De film is terug te kijken via: https://youtu.be/zDp4M_m3Avc.