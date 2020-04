Slapeloze kapper: 'Je wil het eind van de tunnel zien'

REGIO • Eigenaren van kapsalons hebben de afgelopen weken slapelozen nachten gehad. 'Ons bedrijf heeft wel twee tot drie jaar nodig om dit weer glad te krijgen.'

Teus Brand is eigenaar van twintig salons in de regio. Vestigingen bevinden zich in onder andere Ameide, Alblasserdam, Giessenburg, Nieuwpoort en Papendrecht. "Dit is rampzalig. Twintig vestigingen negen weken dicht, tot 20 mei. Ik heb heel weinig geslapen, je wil het eind van de tunnel zien. Dit is pittig. We lopen meer dan een half miljoen omzet mis, in twee maanden. Dat haal je nooit meer in."

Ook als de zaken weer open kunnen voorziet Brand omzetverlies. "Doordat je minder klanten tegelijk kunt ontvangen. Er wordt wel geroepen: als dit te lang gaat duren, valt een derde van de kapsalons om."

Niet voldoende

Lia Verhoeven, eigenares van kapsalon André in Papendrecht. Ze heeft drie werkneemsters in dienst. "Ik heb slapeloze nachten", zegt ze. "Dit is gewoon bizar. Je krijgt van de overheid wel alle steun die is toegezegd, dat was redelijk snel geregeld. Maar dat is eigenlijk niet voldoende. Je krijgt deel van het loon voor je werknemers vergoed, ik krijg een bijstandsuitkering, en 4000 euro voor al je vaste lasten van drie maanden."

Die 4000 euro krijgt Brand ook, maar hij moet dat bedrag uitsmeren over al zijn vestigingen. "Je krijgt dat bedrag per inschrijving in de Kamer van Koophandel. Wij vormen één BV. De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) is aan het lobbyen om dat recht te zetten. Als ik voor alle vestigingen 4000 euro zou krijgen, zou dat lucht geven voor een maand. Maar als je twee maanden dicht bent, heb je het dubbele nodig. Ze hebben het nu in Den Haag over een tweede pakket."

Geen winst

Ook Anja Schut, eigenares van Haarstudio Cupido in Nieuw-Lekkerland en Hair & Beautysalon Cupido in Alblasserdam heeft zich 's nachts wel eens liggen afvragen: "Hoe moet dit verder? Eerst dacht je: tot 28 april, dat gaan we nog wel overleven. Nu is het uitgesteld tot 20 mei. Dan weet je dat je voor niks werkt dit jaar, winst ga je niet meer maken. Je moet keihard werken om overeind te blijven. Aan de andere kant: als je maar niet om zult vallen. Je verlegt je grenzen. Er zijn zoveel mensen die het nu moeilijk hebben. Mijn personeel doet er alles aan om mij te helpen."

Schut heeft 13 mensen in vaste dienst. "Gelukkig heeft de regering een regeling in het leven geroepen. Er werd gezegd dat 90 procent van de salarissen betaald zou worden, maar dat is het in de praktijk niet. Het komt neer op 60 procent, want je moet het gemiddelde van drie maanden nemen."

Thuiskappers

Extra zuur voor de salons is dat sommige thuiskappers hun werk wél voortzetten. Brand: "Daar word ik onpasselijk van. Terwijl wij ons keurig aan de richtlijnen houden. Een klant meldde bij ons: 'Ik heb een thuiskapster gevonden, maar als jullie weer open zijn kom ik weer.' Ik zag een klant lopen met een keurig geknipte coupe, dat is heel raar."

Kleurpakketjes

De negentig medewerkers van Brand zitten vooral thuis. "We hebben niks te doen. Alleen kleurpakketjes voor thuisgebruik samenstellen, maar dat is minuscuul." Ook kapsalon André verkoopt die, samen met haarverzorgingsproducten. Verhoeven: "Zodat je klanten er nog een beetje leuk bij blijven lopen."

Brand heeft drie maanden uitstel gevraagd bij de belastingdienst. "Dat uitstel krijgen we. Maar als die drie maanden voorbij zijn moet je wel betalen. Waar moet je dat vandaan halen? Ons bedrijf heeft wel twee à drie jaar nodig om dit weer glad te krijgen. Daar slaap je heel slecht van."

Mondkapjes

De drie ondernemers zien mogelijkheden om op een veilige manier aan de slag te gaan zodra dat weer mag. Verhoeven: "Ik heb een redelijk grote salon, kan er twee stoelen tussen laten zitten. En ik heb losse wasbakken achter de stoelen. Elke plek maken we met desinfectie schoon. We weten alleen nog niet wat voor mondkapjes we moeten hebben. Daar heb ik de ANKO over gebeld."

Ze zal straks lange dagen moeten maken, weet Verhoeven. "Je hebt meer tijd nodig om alles weer schoon te maken. Ik wil straks op zaterdag langer open, en in de avonduren en op maandag. Dat zal 1 of 2 weken zijn, daarna kun je weer terug naar normale openingstijden."

Protocollen

Brand: "Onze brancheorganisatie heeft samen met de vakbonden protocollen gemaakt. We moeten gaan werken met mondkapjes en een hygiëneprotocol. Alle handschoenen, plastic kapmantels, mondkapjes en desinfectiemiddelen heb ik klaarstaan. Ook de protocollen en briefings voor medewerkers heb ik gereed."

De keten wil in ploegen gaan werken. "Een groep van 8.00 tot 14.00 uur en een groep van 14.00 tot 21.00 uur. Het gekke is: tandartsen mogen hun reguliere behandelingen weer doen, maar die zitten dichter op de klant dan wij. We kunnen een stoel tussen elke kaptafel uit halen, dan zitten klanten 1,5 meter van elkaar af."

De kosten van alle preventieve maatregelen gaan ook doorwegen, zegt Brand. "We moeten mondkapjes van A-kwaliteit gebruiken", weet Brand. Dan zijn wij 20.000 euro verder in een paar maanden. Ik kan de consument toch niet vertellen dat elke knipbeurt een tientje duurder wordt?"

Lobbyen

Schut hoopt dat haar zaken al vóór 20 mei open mogen. "De ANKO is daarvoor aan het lobbyen. Het zal moeten blijken of het werkbaar is. Ook klanten moeten mondkapjes gaan dragen en iedereen moet handen wassen bij binnenkomst. De regering moet nog wel zijn fiat geven aan het protocol van de ANKO."

Anders dan Brand heeft Schut nog geen mondkapjes kunnen bestellen. "Die zijn er niet, ze gaan eerst naar de zorg. Je hebt er best veel nodig op een dag. Je kan ze wel bestellen op internet, maar ze zijn nog niet leverbaar. En ze zijn veel duurder dan voorheen."

Knallen

Ook Schut gaat straks beginnen met langere openingstijden. "Zeker de eerste week gaan we eventjes knallen. We gaan ook de avonden en de maandag open. Iedereen loopt met raar haar, ik zie verknipte kapsels, krijg allemaal foto's van klanten. Met een tondeuse werken is helemaal niet makkelijk." Met een lach: "Kappers worden nu hoger aangeslagen, we worden echt gemist."

Verjaardagscadeau

Brand hoopt ook dat de regering zal luisteren naar de ANKO. "Op 4 mei word ik zestig, ik hoop dat we dan open kunnen. Dat zou het mooiste verjaardagscadeau ooit zijn."