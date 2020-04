Aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen met corona stabiliseert

REGIO • Het aantal besmettingen met het coronavirus vertoont ook op vrijdag 24 april een een stabiel beeld ten opzichte van de dag ervoor.

In Molenlanden worden 90 besmettingen gemeld met het corona-virus (zelfde als dag ervoor). In Papendrecht zijn dat er 45 en in Alblasserdam 33 (beide ook ongewijzigd).

Volgens de cijfers van de GGD liggen er vanuit Molenlanden 22 mensen in het ziekenhuis met corona. Vanuit Alblasserdam liggen 8 mensen in het ziekenhuis en vanuit Papendrecht ook 8. Ook deze aantal zijn ongewijzigd.

In Molenlanden zijn inmiddels 7 personen 'bewezen' overleden als gevolg van het corona-virus. In Papendrecht 6 en in Alblasserdam 1. Met 'bewezen' wordt bedoeld dat bij deze personen het corona-virus is vastgesteld. Het dodenaantal als gevolg van corona ligt waarschijnlijk hoger dan deze cijfers.

De gemeente Vijfheerenlanden blijft in de regio een gemeente die zwaar getroffen is door corona. Voor zover bekend zijn er in Vijfheerenlanden nu 34 inwoners overleden door Covid-19. Er liggen vanuit de gemeente Vijfheerenlanden 27 mensen in het ziekenhuis met corona.