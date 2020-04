Virtuele lintjesregen: 'Sodemieters, ik ben er helemaal stil van'

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich was vrijdag weer even helemaal in zijn element. Vijf uur lang mocht hij achter de microfoon van streekradio SRC virtueel de lintjes uitreiken aan maar liefst 23 inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. Hij deed dat met stijl, maar vooral met humor en persoonlijke aandacht.

Alle gedecoreerden werden gebeld en kregen de gelegenheid om iets te vertellen over hun werk en vrijwilligerswerk. En steeds eindigde het gezellige babbeltje met de bekende aankondiging door de eerste burger: 'Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander behaagd…'.

Het leidde tot prachtige reacties: "Sodemieters, ik ben er helemaal stil van", zei Emiel Al uit Vianen, die een lintje kreeg vanwege zijn jarenlange werk voor de brandweer. Ook collega-brandweerman André Liefhebber was diep onder de indruk: "Ik sta helemaal perplex." "Dit is een geweldige stimulans om door te gaan met m'n werk", vertelde Gerard van Brakel uit Brakel, die al vanaf 1964 veel gedaan heeft voor gemeenschap. Rita Versluijs was ook er ook even stil van: "Ik krijg er tranen van in m'n ogen, wat geweldig! Ik ben helemaal verbouwereerd."

'Geweldige eer'

"Tjonge, tjonge, wat een geweldige eer", vertelde Arie Bassa uit Hei- en Boeicop, die als enige in de gemeente Vijfheerenlanden werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bassa is een echte boerenbestuurder, vooral voor de LTO. Maar velen kennen hem ook als voorzitter van de Landinrichtingscommissie Vijfheerenlanden en als heemraad van waterschap Rivierenland. "Ik heb het altijd leuk gevonden om iets te doen naast m'n boerenbedrijf. Als je met elkaar dingen voor elkaar kunt krijgen dan geeft dat enorm veel energie." Bassa is nog steeds trots op het resultaat van de landinrichting. "Niet zoals in de Betuwe, waar ze met een bulldozer door het land zijn gegaan en alles recht hebben getrokken. In de Vijfheerenlanden is dat gebeurd met respect voor het prachtige cultuurlandschap."