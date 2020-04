SGP: te weinig aandacht voor gemotoriseerd verkeer

VIJFHEERENLANDEN • De SGP-fractie in de gemeente Vijfheerenlanden is van mening dat er in de Mobiliteitsvisie van de gemeente te weinig aandacht is voor het gemotoriseerd verkeerd.

Het jonge raadslid Kees Vermaat diende daarom donderdag tijdens de behandeling van de visie een amendement in. Het wijzigingsvoorstel kreeg alleen steun van VHL Lokaal en de VVD.

Volgens de SGP heeft de gemeente grote problemen als het gaat om bereikbaarheid van diverse kernen: een gevolg van grote nieuwbouw projecten en sluipverkeer. "Deze problemen worden niet alleen opgelost door een verbeterd fietsnetwerk of openbaar vervoer. Daarom moet er ook voor gemotoriseerd verkeer een duidelijke visie zijn."

Een brede visie voor alle verkeersdeelnemers past bij een plattelandsgemeente als Vijfheerenlanden, vindt de fractie van de SGP.

CDA, PvdA, D66, Lokaal Alert, GroenLinks en ook verkeerswethouder Huib Zevenhuizen (VVD) vonden het amendement overbodig. Bij GroenLinks-vertegenwoordiger Erik van Doorn leidde dit zelfs tot enig hoongelach. Volgens hem is er de laatste jaren veel te veel aandacht geweest voor het autoverkeer. Juist de fiets en het openbaar vervoer verdienen in zijn ogen meer aandacht.