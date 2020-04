Wethouder Kraijo: 'Verenigingen Alblasserdam tevreden met steun rijk en gemeente'

ALBLASSERDAM • De Alblasserdamse verenigingen zijn op zich tevreden met de steun die zij tijdens de coronacrisis krijgen van de landelijke overheid en de gemeente.

Dat stelde wethouder Arjan Kraijo tijdens de afgelopen raadsvergadering. Hij ging daarbij in op opmerkingen van Wim van Krimpen (PvdA), die besturen van verenigingen had gebeld en die constateerde dat er geen grote nood bij hen was.

Het aanbod van het rijk om een bijdrage van 4.000 euro te vragen is door veel verenigingen aangenomen, vertelde Kraijo. "Sportinstructeurs die zij inhuren zijn zzp-ers; zij hebben hun eigen steunmogelijkheden."

Huur

De gemeente speelt daarnaast een rol in de verhuur van panden. "Wij hebben aangegeven open te staan voor het uitstellen van het betalen van huur. Kwijtschelden is nog geen optie, maar dat zal wel afhankelijk zijn van hoe lang deze situatie blijft duren. Op een gegeven moment zullen we dan na moeten denken hoe we hiermee omgaan."

Daarnaast wees de wethouder erop dat de inkomsten van lidmaatschapsgelden en abonnementen over het algemeen blijven binnenkomen. "Al is het voor veel besturen geen gemakkelijke periode. Waar mogelijk adviseren we hen hoe hiermee om te gaan."