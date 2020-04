Kamerplanten bepalen de sfeer in je interieur. Ga je verhuizen? Dan wil je ze graag meenemen. Ga goed voorbereid te werk, want voordat je het weet beschadigen je geliefde planten of gaan ze zelfs dood.

Je wilt ze graag veilig verhuizen en dat doe je door onderstaande tips op te volgen.

1. Minder water

Een aantal dagen voor de verhuizing start je met het geven van minder water, want geef je ze veel water dan zijn ze extra zwaar op de dag van de verhuizing. En al dat gesjouw met dozen en een uitpuilende bold banana tas is al niet goed voor je rug. Het is wel van belang om op te letten hoeveel water je planten nodig hebben. Sommige hebben om de dag water en anderen kunnen prima een weekje zonder water. Hou eveneens rekening met het seizoen.

2. Potten schoonmaken

Wanneer je de planten verhuist is het ook goed om meteen even die grote plantenpotten schoon te maken. Ga je met allesreiniger in de weer pas dan op dat je niet in aanraking komt met de wortels. Dat is natuurlijk niet goed voor ze. Zijn de planten zelf erg stoffig? Zet ze dan even onder de douche als je ze verhuist hebt. Met een handdouche kort douchen en goed uit laten druppen. Zo zijn ze helemaal fris en schoon in jouw nieuwe huis.

3. Inpakken en wegwezen

Is het buiten koud? Pak de planten in met inpakpapier. Klinkt misschien gek, maar dat is echt nodig. Vervolgens doe je er een laagje bubbelfolie omheen. Dit dient als een extra beschermlaag. Daarna zijn de planten gereed om te worden verhuisd. Doe je ze in een doos let er dan op dat je die opvult met ander materiaal. Zo kan de plant niet heen en weer schuiven. Gebruik een stevige doos.

Heb je enorm grote planten dan is een verhuisdoos geen optie. Een plant met een groot formaat kun je het beste inpakken met een verhuisdeken en tape. De tape zorgt ervoor dat de deken blijft zitten.

4. Juiste plek

De allerlaatste stap is eveneens een belangrijke. Haal nou niet als eerst je favoriete heuptasje of laptop rugzak uit de verhuisdoos, maar zorg eerst voor je planten. Zet ze op de juiste plek en geef ze meteen water. Het beste is om de plant op een soortgelijke plek neer te zetten. Hou rekening met het licht en de temperatuur. Zet je een plant ineens veel meer in het licht dan kan dat ervoor zorgen dat de bladnerven verschrompelen. De plant is dat immers nooit gewend geweest. Heb je geen goede plek meer voor je kamerplant? Geef hem dan weg aan iemand anders die een betere plek heeft. Het zou zonde zijn om de plant die je jaren goed verzorgd hebt dood te laten gaan.