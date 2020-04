Waarom Vancouver een geweldige stad is

Wil je net even iets anders? Ga dan eens naar Vancouver. Het is een stad die bruist en waar alles mogelijk is.

Van wintersport tot walvissen spotten. Het hele jaar door valt er iets te beleven.

Groene stad

Vancouver is de grootste stad van de provincie Britisch Columbia. Het is meestal het beginpunt van een rondreis door Canada. Of het eindpunt. In de stad wonen iets meer dan 630.000 mensen die Frans en Engels spreken. Dankzij de ligging van deze groene stad is het een uitkomst voor mensen die zowel van het stadsleven als van de natuur houden. Ongeveer vijftien minuten van de stad ligt bijvoorbeeld het skigebied Grouse Mountain en nog dichterbij ligt Cypress Mountain.

Spectaculaire hangbrug

Iets wat je niet mag overslaan als je in Vancouver bent is een 140 meter lange hangbrug die een fantastisch uitzicht biedt over het landschap. Ten noorden van de stad is de Capilano Suspension Bridge te vinden. Onder de brug zie je watervallen en diepe poelen. In het gebied kan je heerlijk wandelen. Pak je Herschel of Bold banana in en verken het gebied lopend. Wil je een uitzicht vanuit de stad zelf? Ga dan naar de Vancouver Lookout voor een buitengewoon uitzicht.

Op walvissentocht

Het is ook erg leuk om de haven in Vancouver te bezoeken. Wanneer je over de pier loopt dan zie je allerlei cruiseschepen. Wil je graag een walvissentour maken dan kan dit vanaf het schiereiland Granville Island. Naast walvissen heb je ook de mogelijkheid om zeearenden en zeehonden te spotten. Heb je nog tijd over struin dan over de Granville Public market. Hier is van alles te koop van vers eten tot een heuptas. De markt is dagelijks van 9 tot 19 uur geopend

Parken en tuinen

Zoek je een plekje om de drukte te ontvluchten of om lekker te lunchen? Ga dan naar de Japanse tuin Dr. Sun Yat Sen Park. Het ligt midden in de stad naast de wijk Chinatown. Let goed op welke tuin je bezoekt, deze is gratis en het is een perfecte plek om uit te rusten. Dit laatste kan eveneens erg goed in het Stanley Park. Het is een enorm groot park met een schitterend uitzicht op bergen, lucht en groteske bomen.