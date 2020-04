LEADER houdt online bijeenkomst over ideeën voor leefomgeving

ALBLASSERWAARD • LEADER Polders met Waarden gaat graag met inwoners van onder meer de Alblasserwaard in gesprek over de leefomgeving van het platteland in de Krimpenerwaard, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Gouwe Wiericke.

Deze bijeenkomst is speciaal voor mensen die al een poosje met een goed idee in hun hoofd rondlopen, maar niet weten hoe dit tot uitvoering gebracht moet worden.

LEADER is een subsidieprogramma binnen het GLB. En helpt ondernemers om innovatieve ideeën werkelijkheid te laten worden. Normaal gesproken zouden hier informatieavonden over worden georganiseerd om deze ideeën te inventarissen en waar mogelijk met elkaar te verbinden. Dit is echter op dit moment niet mogelijk, daarom zal er op donderdag 30 april vanaf 20.00 uur een online bijeenkomst zijn over het LEADER programma. Tijdens deze online bijeenkomst zal uitleg gegeven worden over LEADER en waar het mogelijk bij kan ondersteunen. Er zal ruimte zijn om vragen te stellen en te kunnen peilen of ideeën in aanmerking komen voor subsidie.

Wie mee wil doen aan deze online bijeenkomst, kan voor meer informatie en aanmelden gaan naar https://poldersmetwaarden.nl/2020/04/22/30-april-online-leader-bijeenkomst/.