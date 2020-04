Raad VHL steunt CU: meer prioriteit voor tegengaan huiselijk geweld

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat meer prioriteit geven aan het tegengaan van huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling. De gemeenteraad ging donderdagavond in grote meerderheid akkoord met een amendement van ChristenUnie, PvdA en VHL Lokaal. Alleen de VVD stemde tegen.

Het voorstel kwam aan de orde bij de behandeling van het integraal veiligheidsbeleid 2020-2022.

ChristenUnie-fractievoorzitter Dico Baars was de initiatiefnemer van het amendement. Ieder kind, iedere volwassene verdient volgens hem een veilig thuis. Huiselijk geweld en kindermishandeling is echter een serieus probleem 'achter de voordeur'.

Onverteerbaar

Baars: "Het is onverteerbaar dat het aantal gevallen van huiselijk geweld weer is gestegen (15 procent ten opzichte van 2018). En ik verwacht helaas geen daling van deze aantallen als ik berichten lees weken na sluiting van de scholen duizenden kwetsbare leerlingen buiten beeld zijn. Het is daarom echt van belang om dit thema een hoge prioriteit te geven."

Baars wil dat de visie ook leidt tot concrete acties.