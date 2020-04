Kees van der Staaij spreekt gouden echtpaar Bakker uit Bleskensgraaf toe

BLESKENSGRAAF • Het echtpaar Bakker uit Bleskensgraaf vierde deze week het feit dat ze vijftig jaar geleden in het huwelijk traden.

De viering kreeg vanwege de coronamaatregelen een wat andere invulling. Bijzonder was dat het gouden echtpaar van Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, een videoboodschap kregen. Daarin refereert Van der Staaij aan een foto die Bas van der Vlies, zijn voorganger in de Tweede Kamer, ooit maakte van het jubilerende stel.