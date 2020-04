Papendrechtse Jorien Besemer scoort bij televisiequiz

PAPENDRECHT • Jorien Besemer (30) uit Papendrecht droomt ervan presentatrice te worden. In de hoop ontdekt te worden, en omdat ze quizzen leuk vindt, doet ze al voor de tweede keer mee aan een spelprogramma.

Vorig jaar speelde ze mee in De Zwakste Schakel bij RTL4, nu is ze te zien in het SBS6-programma 50/50. Zenuwen heeft ze niet.

Presentatrice

Jorien is gewend aan camera's. "Ik kom iedere week al met mijn hoofd in beeld want ik ben livestream presentatrice van korfbalclub PKC. In dat kader ben ik ook al een paar keer gevraagd door het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond om prijsvragen te presenteren en finales in het Ziggo Dome. Dat vind ik heel leuk om te doen. De druk dat het in één keer goed moet zijn vind ik leuk, want de uitzendingen bij PKC zijn live. Ik doe ook interviews met sporters. Heel leuk om vragen te mogen stellen, want ik ben altijd nieuwsgierig geweest, heb ook een journalistieke opleiding gedaan."

Prijzengeld

Mede om extra camera-ervaring op te doen besloot ze deel te nemen aan 50/50. "En ik vind quizzen leuk, daar kijk ik vaak naar op tv. Prijzengeld kan iedereen natuurlijk gebruiken, dat is leuk meegenomen. Verder vind ik het leuk om te zien hoe het er bij zo'n programma aan toe gaat. En ik ben fanatiek, ik wil winnen."

Bij De Zwakste Schakel wist Jorien tot in de finale te komen. Hoe het haar dit jaar zal vergaan zal binnenkort blijken. Zich voorbereiden doet ze niet. "Wel moet je een heleboel setjes kleding meenemen, want ze nemen per dag zeven afleveringen achter elkaar op. Kleding mag niet te druk zijn, dus geen streepjes bijvoorbeeld."

Koffer uitpakken

Vanwege corona werd bij aankomst in de studio in Baarn eerst koorts gemeten. "Er werd meteen een soort pistool op je gericht om te meten. Daarna ga je naar de kleedkamers om je koffer uit te pakken. Er is een meneer van de productie die je kleding strijkt, want die is in de koffer natuurlijk weer verkreukeld. De visagist werkt momenteel met een mondkapje en handschoenen. Je stoel wordt gedesinfecteerd."

Rekenvragen

De lunch met de andere kandidaten benut Jorien om strategische vragen te stellen. "Om te ontdekken van welke onderwerpen ze veel kennis hebben. Ik ga hen geen sportvraag geven als ik weet dat ze daar veel van weten." Zelf beantwoordt ze het liefst geen rekenvragen. "Bij rekenvragen zie je paniek in mijn ogen." Desondanks presteert ze goed. "Ik heb tot nu toe ongeveer achtduizend euro gewonnen."

Handtekening

Op straat wordt ze herkend. "Veel mensen kenden me al van de korfbal. Via social media sturen ze me berichtjes. Ik ben door wildvreemden benaderd op Twitter of LinkedIn, kreeg zelfs een baan aangeboden. Als ik ga winkelen spreken mensen me aan. Dat vind ik wel leuk. Het gebeurt ook dat kinderen me om een handtekening vragen."