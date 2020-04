Veiligheidsregio ZHZ heroverweegt beperkingen voor recreatie en markten

DORDRECHT • De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is blij met het positieve beeld van de corona-cijfers en is trots op de inwoners van het gebied die zich over het algemeen keurig aan de corona-regels houden. Met dat in het achterhoofd gaat de Veiligheidsregio de beperkingen voor de recreatiesector en de markten in het gebied heroverwegen.

Die heroverweging staat gepland op dinsdag 28 april. Voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio ZHZ, tevens burgemeester van Dordrecht, tempert de verwachtingen dat die heroverweging gelijk een versoepeling zal betekenen. Hij wilde donderdagmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie van de Veiligheidsregio niet vooruitlopen op de zaken. "We hadden enkele weken terug afgesproken dat de maatregelen voor de recreatie en de markten tot 28 april zouden gelden. Daarom moeten we volgende week een knoop doorhakken over hoe het verder gaat."

In het gehele gebied van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn in de afgelopen weken 232 bekeuringen uitgeschreven. Er werd 381 keer gewaarschuwd, waarvan 142 aan minderjarigen. "Het is dus echt niet zo dat één bepaalde doelgroep die zich niet aan de regels houdt", zo nam Kolff het op voor de jeugd.

Beter ondersteunen

Burgemeester Kolff deed daarnaast een beroep op kabinet om de horeca, het toerisme en de evenementensector steviger te ondersteunen dan nu het geval is. "Snelle opening van horeca is niet waarschijnlijk, zij gaan lange tijd te maken krijgen met een derving van inkomsten", motiveerde Kolff. We moeten hen beter ondersteunen dan de 64 procent van het nettoloon dat nu uitbetaald wordt. Anders blijven we straks achter met blijvend lege winkelstraten."

Ook de cultuursector moet breed gecompenseerd worden. Kolff heeft zich erover verbaasd dat 90 procent van de corona-steun gaat naar Rijksinstellingen. Hij vindt dat geen evenredige verdeling van het geld.

Corona in verzorgingshuizen

Karel van Hengel van de GGD Zuid-Holland Zuid meldde dat in 16 van de 75 verzorgingshuizen in de regio corona is vastgesteld bij bewoners en/of verzorgend personeel. Exacte cijfers van de aantallen besmettingen en in welke verzorgingshuizen dat is, kon hij niet geven tijdens de persconferentie. Hij deelde wel mee dat nergens de zorgcontinuïteit in het geding is.

De GGD bereidt zich ook voor op het testen van een deel van de 20.000 mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Wanneer de scholen op 11 mei weer (deels) open gaan, mogen mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, ook getest worden op corona. Vooralsnog zal dat alleen gebeuren bij leerkrachten die in de risicogroep zitten.