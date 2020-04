Vier gedecoreerden in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden heeft woensdag 22 april een lintje uitgereikt aan vier inwoners van de voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland.

Dit deed hij tijdens een verrassingsbezoek, waarbij hij de gedecoreerden op gepaste wijze benaderde en een felicitatiekaart, bloemen en een brief met een toelichting over de uitreiking van het lintje zelf overhandigde.

Het gaat in Nieuw-Lekkerland om Aad den Boer, Ageeth Kuijl-Hogendoorn, Nico van der Wouden en Hans van Schooneveld.

De burgemeester brengt op donderdag 23 april ook nog verrassingsbezoeken in de rest van de gemeente Molenlanden. De eerste groep uit Nieuw-Lekkerland werd op woensdag al benaderd vanwege het verschijnen van de Klaroen op die dag. De gemeente heeft in de krant een felicitatiepagina opgenomen voor de gedecoreerden. Op donderdag 23 april verschijnt in het Kontakt editie Alblasserwaard een soortgelijke pagina met daarop de gedecoreerden van de rest van Molenlanden.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen niet op de gebruikelijke 24 april kan plaatsvinden, wordt er gezocht naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren. Een moment waarbij de uitreiking van de lintjes plaats vindt in het bijzijn van familie, vrienden en collega's van de gedecoreerden. Wanneer dit is, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Aad den Boer

Aad den Boer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Betrokkene is in 1973 in dienst getreden bij het familiebedrijf Betonfabriek Den Boer B.V. (thans DB Holding B.V.) in Nieuw-Lekkerland. In 1976 werd hij adjunct-directeur en in 1980 werd hij naast twee oudere broers, financieel-economisch directeur. Betrokkene heeft in de periode van 1980 tot 2012 een belangrijke bijdrage geleverd aan de enorme groei van de betonfabriek naar de DB Holding B.V. die in een verticaal verband staat met tien werkmaatschappijen. Betrokkene is een innovatief en creatief ondernemer die voorop is gegaan bij het in de praktijk brengen van "maatschappelijk verantwoord ondernemen". Betrokkene beschikt over een groot netwerk waarin hij laat zien hoe je met respect voor de natuur en de cultuur commerciële activiteiten kan ontplooien. Vanwege de leeftijd van de eigenaren (betrokkene en zijn broer) en bij gebrek aan een bedrijfsopvolger binnen de familie, is in 2012 aan de afbouw van de holding begonnen.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende, al dan niet aan zijn hoofdfunctie gerelateerde, vrijwillige activiteiten:

1976 - 2000 bestuurslid van de deelsector Teban (1976-1999) en bestuurslid van het hoofdbestuur (1978-1982 en 1997-200) van (de rechtsvoorganger van) de belangenbehartiger van de cement- en betonindustrie het Betonhuis te Woerden. Betrokkene heeft zich ingezet voor de internationale normering, de certificeringsregelingen maar vooral ook voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Zo was hij bestuurlijk betrokken bij het onderzoek bij een 40-tal gemeenten naar het machinaal verwerken van bestratingselementen wat tot doel had de stratenmaker fysiek te ontlasten. Tijdens de bestuursperiode van betrokkene van de Teban heeft een fusie plaatsgevonden met Fabes. Deze fusie heeft geresulteerd in een nieuwe landelijke sectorvereniging BeST die de belangen van de gehele bestratingsindustrie ging vertegenwoordigen. Door zijn visie, leiderschap en omgang met de overige leden en bestuursleden wist betrokkene de beoogde doelen te bereiken. Tijdens de eerste periode dat betrokkene lid was van het hoofdbestuur heeft hij verder een belangrijke invloed gehad op het beleid van de Brancheorganisatie. Door zijn visie op de ontwikkeling van de industrie in relatie met maatschappelijke trends had hij een waardevolle inbreng. Tijdens de tweede bestuursperiode van betrokkene in het hoofdbestuur was het doel om de brancheorganisatie toekomstbestendig te maken. Dit leidde in 1998 tot het Businessplan "Wegen naar de Toekomst" en een reorganisatie van het bureau, waarna betrokkene ook betrokken is geweest bij de implementatie van de plannen.

1994 - heden actief lid, vicepresident (1997-1998) en president (1998-1999) van de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh. Betrokkene levert een actieve bijdrage aan alle club projecten en hij toont extra betrokkenheid bij allerlei specifieke activiteiten die zijn gerelateerd aan cultuur en natuur.

1997 - 2014 vrijwilliger bij en bestuurslid (1997-2009) van de Stichting uitvoering Landschapsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in Groot-Ammers. Het betrof een initiatief voor en door burgers uit de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden dat zich bezig hield met het technisch ontwerp en advies voor stedenbouw-, verkeers-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie. De stichting stuurde 34 projecten aan, variërend van het behoud en herstel van het Postkadegemaal in Giessenburg tot het herstel van polderkaden, het verbeteren van molenbiotopen en tot het vragen van meer aandacht voor landschapselementen.

2004 - heden lid van de ledenadviesraad van de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard. De leden van de vereniging onderhouden onder andere een aantal knotwilgen, onderhouden een streeknatuurcentrum, er is een afdeling planologie en er zijn diverse werkgroepen zoals voor insecten en planten.

2010 - heden vrijwilliger bij de Stichting Blauwzaam te Hei- en Boeicop. De stichting neemt samen met verschillende ondernemers, overheid, het onderwijs en andere organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is. Veel initiatieven zijn mede op voorspraak van betrokkene ontstaan zoals:

• de werkgroep Bouwen en Wonen, die tot op heden nog actief is en initiatieven ontwikkelt;

• een project samen met de woningcorporatie waarin concepten werden ontwikkeld om huizen, buurten en wijken te verduurzamen;

• besprekingen met diverse wethouders over hun rol in de verduurzaming en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid daarvoor;

• het water-ontbijt over de veranderende rol van de landbouw.

2012 - heden initiator en deelnemer van het Kernoverleg voorheen Wijkoverleg van Nieuw-Lekkerland. Betrokkene heeft ervoor gezorgd dat een zwembad is overgebleven en heeft zich ingezet voor de werkgroep Lekkerland Schoon, die inmiddels uit ruim 50 Zwerf-Afval-Pakkers bestaat.

Ageeth Kuijl-Hogendoorn

Ageeth Kuijl is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decoranda is eigenaar van kapsalon Ageeth in Nieuw-Lekkerland en ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1976 – heden: vrijwilliger bij de ijsclub De Molenhoek in Nieuw-Lekkerland. Betrokkene draagt zorg voor de kaartverkoop. Daarnaast organiseert zij de activiteiten.

1983 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid van de Voetbal Vereniging Nieuw-Lekkerland. Betrokkene fungeert als gastvrouw en is lid van de barcommissie. Daarnaast is zij lid van de schoonmaakploeg. Ook ondersteunt zij de voorzitter en vouwt zij het maandelijkse clubblad.

1989 – heden: bestuurslid van de Winkeliersvereniging de Molenstreek.

Nico van der Wouden

Nico van der Wouden is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus is eigenaar van het Automatiseringsbedrijf Nicogram B.V. in Nieuw-Lekkerland. Daarnaast ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

1990 – heden: penningmeester, bestuurslid van en vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland. Betrokkene was/is voorzitter en secretaris van de Jeugdcommissie, lid van de commissie Scheidsrechterszaken, scheidsrechter, trainer en leider van de jeugdteams.

Daarnaast houdt hij mede de ledenadministratie en de website bij, int hij de contributie en begeleidt hij de stagiair(e)s. Ook ontvangt hij de bezoekende elftallen, maakt hij de wedstrijdindeling van de velden en organiseert hij mede het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Verder is hij de vertegenwoordiger van de club bij de KNVB.

Hans van Schooneveld

Hans van Schooneveld is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, tot zijn pensionering in 2005 werkzaam geweest als hoofd bedrijfsbureau bij Bijlbouw B.V. te Alblasserdam, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1977 - 2019 vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling West-Alblasserwaard.

Betrokkene ondersteunde bij de schoolverkeersexamens en de fietsenkeuringen, de scootmobielcursussen en de trainingsdagen voor ebikes.

Daarnaast fungeerde hij als lid van het promotieteam en werkte hij mee aan de campagnes voor fietsverlichting en tegen alcohol in het verkeer.

1986 - 1997 (vice)voorzitter van de Fatimaparochie te Alblasserdam. Betrokkene bezocht de gemeenteleden en vergaderde twee keer per week.

2005 - 2014 vrijwilliger bij het VOC-schip De Delft. Betrokkene fungeerde als gids en scheepsbouwmeester. Hij ontwierp de achtersteven en de spiegel van het schip.

2014 - heden vrijwilliger bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Betrokkene fungeert drie tot vijf keer per week als gids tijdens een tour en speelde een grote rol bij het ombouwen van het schip Jantina tot rondvaartboot.

2018 - heden vrijwilliger bij het huis-aan-huis magazine De Kantlijn. Betrokkene bezorgt het tijdschrift maandelijks in het buitengebied.