Aantal besmettingen met corona blijft licht stijgen in regio

REGIO • Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen in verband met corona blijft nog steeds licht stijgen in de regio.

Volgens de cijfers van de GGD liggen er vanuit Molenlanden 21 mensen in het ziekenhuis met corona. Maandag waren dat er nog 19. Vanuit Alblasserdam liggen 8 mensen in het ziekenhuis en vanuit Papendrecht 9. In Papendrecht is er een stijging van 3 personen ten opzichte van maandag. In Alblasserdam is het aantal ziekenhuisopnamen al enkele dagen stabiel op 8.

In Molenlanden zijn 6 personen overleden als gevolg van het corona-virus. In Papendrecht 7 en in Alblasserdam 1. Aanvankelijk meldde de GGD telkens twee doden als gevolg van het corona-virus, maar dit aantal is naar beneden bijgesteld. De reden is een controle van een eerdere melding, die niet in orde bleek te zijn.

In Molenlanden worden 87 besmettingen gemeld met het corona-virus (maandag: 82). In Papendrecht zijn dat er 44 (maandag: 43) en in Alblasserdam 32 (stabiel).

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn 27 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona-besmetting.