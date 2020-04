'Lintjes-cappuccino' gemeente Vijfheerenlanden live op de radio

VIJFHEERENLANDEN • Niet opspelden, maar opbellen. In een live radio-uitzending via streekomroep SRC op vrijdag 24 april belt burgemeester Sjors Fröhlich maar liefst 23 inwoners met de mededeling dat zij benoemd zijn tot Lid óf Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Omdat de Lintjesregen op 24 april aanstaande niet kan plaatsvinden op traditionele wijze, is besloten om deze bijzondere gebeurtenis niet voorbij te laten gaan. "Door het 'uitreiken' van de Koninklijke onderscheidingen tijdens een live radio-uitzending creëren we een aangepast feestelijk moment, waarop we onze grote waardering voor de gedecoreerden, juist ook in deze tijd, kunnen uitdragen," aldus burgemeester Fröhlich. Later dit jaar krijgen alle gedecoreerden de onderscheiding opgespeld. Er wordt gezocht naar één landelijk moment waarop dit alsnog kan gebeuren in het bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden.

Streekomroep SRC

Als streekomroep zendt SRC op radio en televisie vooral speciale gebeurtenissen uit, zoals nu de bekendmaking van de gedecoreerden van de gemeente Vijfheerenlanden, en bevatten de uitzendingen lokaal getinte items als het regio- en gemeentenieuws. De hele vrijdagochtend is de Lintjes-cappuccino Vijfheerenlanden live op de radio (via 95.6 MHz in de ether) en televisie (via nagenoeg alle providers) te horen en te zien. Kijk voor alle kanalen op www.src.fm/ontvangst.

Gedecoreerden

Op 24 april belt de burgemeester tussen 8.30 en 13.00 uur 23 inwoners. Zij mogen zich Lid óf Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. In de middag wordt elke gedecoreerde verrast met een fraaie bos bloemen van de plaatselijke bloemist, wat lekkers en een persoonlijk bericht van de burgemeester.