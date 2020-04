25-jarig jubileum Potlooienparty gaat niet door

LEXMOND • Met pijn in het hart melden de organisatoren van de Potlooienparty in Lexmond dat de jubileumeditie van 19 juni niet doorgaat.

"Wat zouden we dit jaar uitpakken met allerlei gave acts met een zeer sfeervolle inkleding van het terrein", laat Rolf van Dijk namens de organisatie weten.

Nooit eerder verkochten we zoveel Early Bird tickets en haalden we een fantastisch sponsorbudget binnen", vervolgt hij. "Iedereen was klaar voor het jubileum… Vanuit de organisatie onze dank hiervoor, want dat geeft ons de drive om ieder jaar weer te pieken."

Alle gekochte tickets worden terug betaald. Rolf: "Gun ons hier a.u.b. de tijd voor om alle gegevens goed te achterhalen."

"Verder hopen we van harte dat iedereen gezond deze bizarre periode doorkomt en we zien jullie allemaal weer terug op 18 juni 2021 voor andermaal de 25e editie van de Potlooienparty."