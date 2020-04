Directeur-bestuurder onderwijs: 'We kunnen pas op 11 mei zekerheid bieden'

• Basisscholen beraden zich, in verband met de 1,5 meter afstand tussen leerlingen, op de vraag: gaan we wisselen per dag of per dagdeel? (Foto: stockfoto 123rf.com)

REGIO • De basisscholen in de Alblasserwaard openen op 11 mei weer hun deuren, of kort daarna. Momenteel wordt koortsachtig overlegd.

Directeur-bestuurder Bert van der Lee van O2A5 (een samenwerkingsverband van openbare scholen in de regio) zegt resoluut: "We gáán open, maar of dat op 11 mei zal zijn weten we nog niet. In de komende weken hebben onze leerkrachten en leerlingen vakantie. Onze mensen hebben heel hard gewerkt, we willen wel dat ze echt vakantie kunnen nemen."

Een andere overweging is dat er mensen zijn die tot de risicogroep behoren. "Daarnaast zijn er wellicht leerkrachten die in de vakantie ziek worden. Daarom heb ik tegen onze directeuren gezegd: je kunt ouders pas op 11 mei zekerheid bieden. Want dan weet je welke bezetting je hebt. De kans dat fysiek onderwijs een paar dagen later start is zeker aanwezig."

Niet tegelijk

Zodra de scholen van O2A5 de deuren openen, zal dat op de meeste locaties betekenen dat niet alle leerlingen tegelijkertijd les krijgen. "Het heeft met de omvang van de school te maken. Er zijn scholen waar ik maar vijftien kinderen in de laagste groepen heb zitten."

Zeep

De mailbox van Van der Lee 'ontploft' momenteel. "Mijn collega's zijn allemaal met elkaar aan het overleggen; hebben we voldoende zeep en handdoekjes, hoe worden de looproutes, waar mogen ouders hun kinderen brengen? We hebben een heel draaiboek gemaakt, iedereen zit met dat boek in de hand te regelen wat er nu kan."

Zorgen

Vorige week uitte Van der Lee nog wel zijn zorgen. "Het is nogal een gedoe om met kinderen 1,5 meter afstand te houden. Dan kun je er misschien acht kwijt in een klaslokaal. We hebben ook zorg over leerkrachten."

Om de dag?

Corné Egas, bestuurder van Karakter (Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard) en directeur van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf: "We discussiëren nu over de vraag: gaan we kinderen om de dag uitnodigen of per dag een dagdeel? Daarover moeten we vandaag (woensdag 22 april, red.) een besluit nemen. Verder zijn we druk met het inslaan van extra desinfecterend materiaal en het maken van een rooster. We zullen beginnen met lezen, taal, rekenen en spellen. En er zal veel aandacht zijn voor de verhalen van de kinderen."

Boven de 60

Leerkrachten die vanwege hun leeftijd of gezondheid nog niet aan het werk durven, mogen thuisblijven. "Van de 180 leerkrachten die op scholen van Karakter werken zijn er tien boven de zestig. Ruim de helft van hen is op school geweest in de afgelopen periode, om het digitale onderwijs op te pakken. Ik verwacht dat de helft die niet naar school kwam de komende weken vervangen zal moeten worden. Dat gaat wel lukken."

Woensdag 22 april hadden de regiobesturen van scholen in de regio overleg over de vraag: gaan we na de vakantie nog een week gebruiken om voorbereidingen te treffen? Egas: "Het standpunt van Karakter is: 11 mei starten. Wij hebben niet nog een extra week nodig."

Kleinkinderen

Diverse leerkrachten van O2A5 maken zich zorgen. Van der Lee vertelde vorige week: "Zij hebben bijvoorbeeld een partner met een kwetsbare gezondheid of zijn mantelzorger. Een leerkracht van ruim in de zestig zei: 'Ik mag mijn eigen kleinkinderen niet zien, moet ik nu nadenken over weer opstarten met kleuters?"

Onveilige thuissituaties

Len de Pater, voorzitter van het college van bestuur bij TriVia, een vereniging van christelijke basisscholen in de regio: "Ik deel de zorg om ons personeel. Aan de andere kant zijn er zorgen over kinderen in onveilige thuissituaties en van ouders bij wie het verzorgen van thuisonderwijs niet goed lukt. Als het nog veel langer zou duren, worden de verschillen tussen leerlingen groter. We moeten ook kijken naar de ontwikkeling van kinderen."