Molenlanden krijgt eerste recht van koop 'buurgrond' werelderfgoed

MOLENLANDEN • Grondeigenaren die grond bezitten in het entreegebied van het werelderfgoed Kinderdijk moeten die eerst aan de gemeente Molenlanden aanbieden zodra ze hun onroerend goed willen verkopen.

Molenlanden heeft de betreffende stukken grond aangewezen als plekken waarop de 'Wet voorkeursrecht gemeenten' van toepassing is. De raadsleden van Molenlanden gingen daarmee dinsdagavond 21 april unaniem akkoord.

Passende entree

De gemeente wil het entreegebied Kinderdijk een andere functie geven en herontwikkelen. Er moet een passende entree komen bij het molencomplex, met meer toeristische en recreatieve voorzieningen. Voor de herontwikkeling van het entreegebied wordt nog dit jaar een stedenbouwkundig plan gemaakt. De raad bespreekt vóór de zomer een startnotitie over het plan.

SWEK

Raadslid Berend Buddingh (Doe Mee) wilde wel de verzekering dat het college niet handelt namens of in opdracht van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Wethouder Arco Bikker kon hem verzekeren dat de gemeente niet op pad gestuurd is. "De SWEK is net als wij lid van de stuurgroep."

In de stuurgroep zitten, naast de SWEK, onder andere de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam en het Waterschap Rivierenland.

Goed contact

Arie Koorevaar (CDA) hamerde op goed contact met de betreffende ondernemers in het gebied. "Dit blijft ingrijpend, je bent er niet met vestiging van een recht, we moeten heel goed in contact blijven met de ondernemers mochten die willen verkopen."

Zwaar middel

Corné Egas (SGP) noemde het vestigen van voorkeursrecht 'een zwaar middel'. "Dit zal op een wijze manier aangepakt moeten worden. Maar juist door eigenaar te willen worden, houden we als gemeente grip op de ontwikkelingen. En het is duidelijk dat hier van onteigening geen sprake is, dat is een paardenmiddel waartoe hier geen noodzaak is."

Verstandig

Wethouder Bikker vertelde de raad over het voorkeursrecht: "Je doet dit pas op het moment dat het niet anders kan. We zijn in gesprek met eigenaren van het vastgoed aldaar en kwamen tot de conclusie dat het verstandig is om dit te doen."

Bikker kon verder melden dat het college over taxatierapporten beschikt. "Die zijn goed onderbouwd. De kosten moeten terugverdiend worden in de exploitatie van het werelderfgoed. Ieder lid van de stuurgroep zal zijn verantwoordelijkheid nemen. We zijn met alle partijen in de stuurgroep van mening dat deze aankoop noodzakelijk is."

Borrelmoment

De wethouder benadrukte ook dat de gemeente zich inzet voor goede communicatie met inwoners van Kinderdijk. "Wij proberen eens in de zes weken in Kinderdijk een borrelmoment te hebben voor belangstellenden, om te vertellen over ontwikkelingen. De laatste keer dat het fysiek kon, hebben we de belangenvereniging geïnformeerd. Later hebben we ook nog een mail gestuurd over de 'Wet voorkeursrecht gemeenten' en het stedenbouwkundig plan."

Bedrag

Een aantal raadsleden uitte kritiek op het noemen van het bedrag dat ermee gemoeid is: 4 miljoen. Bikker erkende: "Dat bedrag in het stuk noemen is niet handig. Wij hebben echter ook met een jurist naar dit stuk gekeken en gemeend dat het toch nodig was het te noemen. We hebben genoemd dat er financiële consequenties aan kunnen zitten."