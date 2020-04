Clubleden in Meerkerk organiseren online PolderKwizz

MEERKERK • Afgelopen zaterdag hebben wij Ilse de Goeij, Arine Gijsbers-Bovekerk en Patricia Versluis de tweede online PolderKwizz georganiseerd.

"Wij zijn actief bij de Meerkerkse verenigingen de tennis TCM Meerkerk en voetbalvereniging SV Meerkerk", melden de drie vrouwen. "Nu onze clubs heel veel kantine inkomsten mislopen hebben wij het idee opgepakt om een pubquiz te organiseren. Maar dan thuis op de bank."

Deelnemers stellen een team samen, wijzen een teamcaptain aan en verzamelen zich online. "Wij hebben 60 vragen gemaakt (onder andere lokale vragen, algemene kennis, sport, enzovoorts) die via YouTube-livestream gesteld worden. Na afloop sturen wij een tikkie rond waar we om een zelf bepaalde donatie vragen. Hiermee steunen we onze verenigingen."Opgeven om mee te doen, kan via: 06-57426832.

Op zaterdag 25 april vanaf 20.30 uur is de volgende online PolderKwizz.