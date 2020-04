Noordelose ondernemers geven IC-personeel Beatrixziekenhuis iets leuks om naar uit te kijken

NOORDELOOS • Twee ondernemers uit Noordeloos slaan de handen ineen om het IC-personeel van het Beatrixziekenhuis op een bijzondere manier een hart onder de riem te steken.

De Alblasserwaard heeft met het Beatrixziekenhuis al jarenlang één van Nederland's beste ziekenhuizen in de buurt. "Dat was altijd al een heel fijne wetenschap, maar nu in coronatijd des te meer", vertellen aannemersechtpaar Aco en Frieda Wallaard en de hun bevriende ondernemers Danny Dwarswaard en René Tichelaar van restaurant de Gieser Wildeman. "Vooral het personeel op de intensive care werkt dag en nacht om het aantal slachtoffers te beperken."

'Hoe kan je die hardwerkende mensen nou eens steunen?' Met deze vraag belden Aco en Frieda met Danny en René. Al snel kwam het idee boven tafel: op dit moment hebben ze geen tijd, maar zodra de coronacrisis voorbij is, moet dat personeel maar eens lekker uit eten. In een mum van tijd lagen er 90 dinerbonnen op tafel voor twee personen in de bistro van de Gieser Wildeman.

Dankbaar

Wallaard: "Ik voel me kerngezond, maar ik behoor zelf tot de risicogroep. Ik hoop het IC-team natuurlijk niet nodig te hebben, maar ben enorm dankbaar dat ze ook voor mij klaar zouden staan."

Dwarswaard is het daar roerend mee eens: "Ik hoop dat deze aanmoediging wat positieve energie brengt en iets leuks is om naar uit te kijken. Wij staan te popelen om binnenkort deze helden samen met partner of een goede vriend te verwelkomen."

Videoboodschap

De ondernemers overhandigen vrijdag de dinerbonnen aan de teamleider Intensive Care van het Beatrixziekenhuis, die ze verder onder het personeel verdeelt. Het viertal liet een persoonlijke videoboodschap achter in de groepsapp van het IC-team.