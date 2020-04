Doe Mee stelt vragen over dalende leerlingenaantallen in Hoogblokland

• De opening van Den Hoek in mei 2019. (Foto: Geurt Mouthaan)

HOOGBLOKLAND • De fractie van Doe Mee Molenlanden heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het teruglopend leerlingenaantal in Multifunctioneel Centrum De Hoek in Hoogblokland.

In 2019 is dit MFC geopend. In dit centrum zijn de scholen van het dorp opgenomen. "Wij hebben vernomen dat het leerlingenaantal behoorlijk gedaald zou zijn", meldt Carla Fenijn namens Doe Mee Molenlanden.

De partij wil weten of dit klopt en of het college het verloop van de leerlingen op zowel de christelijke als de openbare school kan mededelen. Ook wil Doe Mee weten wat de gevolgen hiervan zijn voor de negen leslokalen. "Welke invulling ziet u voor de leegkomende lokalen?" en "Wat zijn de exploitatie gevolgen door de terugloop van het leerlingen aantal?", zijn ook nog vragen van Doe Mee Molenlanden. Het gemeentebestuur heeft nog niet gereageerd op de vragen van Doe Mee Molenlanden.