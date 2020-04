Tweede druk De Geheime Schuilplaats en bijzondere lesbrief

REGIO • Graag had Annette van der Plas nu aan kinderen -met behulp van haar boek De Geheime Schuilplaats verteld over de luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog in de omgeving. Helaas gooit het coronavirus roet in het eten. Om de kinderen toch te bereiken maakte ze een lesbrief rond het thema vrijheid.

Deze lesbrief is geschikt voor leerkrachten en jeugdwerkers, maar ook bruikbaar voor ouders die thuis aandacht willen besteden aan 75 jaar bevrijding in de regio.

'Wil je dat geschiedenis voor kinderen gaat leven, dan moet je er een verhaal van maken', met die zin in het achterhoofd schreef Annette vorig jaar De geheime Schuilplaats: Een boek spelend in het nu, maar met oog voor het verleden. In samenwerking met het Vliegeniersmuseum Sky of Hope in Vuren ging ze op zoek naar informatie over de luchtoorlog in de Tweede Wereldoorlog. Ze schreef er een pakkend verhaal over met de avontuurlijke tweeling Suus en Niek in de hoofdrol die meehelpen bij de organisatie van een speciale dag voor familie van neergestorte piloten. Deze week verscheen de tweede druk, tegelijkertijd met de lesbrief.

Het boek geeft kinderen veel informatie. Het sluit aan bij bestaande plekken, zoals de herinneringsroute van piloten in de gemeente West Betuwe en het fort in Vuren. Ook neergestorte vliegtuigen uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden genoemd. Achterin staan foto's van deze en andere plekken uit de regio.

"Veel verhalen over WO2 gaan over gebeurtenissen ver weg, maar kinderen lezen ook graag over dingen die dichtbij gebeurd zijn. Op schoolbezoeken merkte ik dat ze het heel interessant vinden wat er in hun dorp of stad gebeurd is. Waar zijn vliegtuigen neergestort? En hoe ging dat?" vertelt Annette.

Met de lesbrief kunnen kinderen thuis of op school aan de slag. Ze gaan bijvoorbeeld op zoek naar vliegtuigen die bij hen in de buurt zijn neergestort. Niet elk neergestort vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog wordt beschreven. Annette: "Er zijn in dit gebied meer dan 100 vliegtuigen neergestort. Daarvan staan er circa 15 op deze kaart, dus een selectie. Voor de kinderen maakt het dat wat overzichtelijker."

Iedereen kan de mooie, gratis lesbrief (met een apart gedeelte voor leerkrachten en jeugdwerkers) downloaden via de link https://files.basekit.com/e7/90/e7904ad2-a3da-4a55-a395-44eaf825e666.pdf, via de website www.buddybooks.nl of via de facebookpagina www.facebook.com/sunnytwinsinactie. Zo kunnen kinderen, ook als de scholen nog dicht zijn, toch met het thema vrijheid aan de slag. Het boek past niet alleen goed bij 75 jaar bevrijding, maar is ook prima te gebruiken in het kader van de Kinderboekenweek, die dit jaar het thema 'En toen' heeft.

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandels, gesigneerd bij de auteur (annettevanderplas@hetnet.nl) of online bij bijvoorbeeld www.buddybooks.nl of www.bol.com. Het is ook te koop bij het Vliegeniersmuseum.