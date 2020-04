De lente is duidelijk aanwezig. April was nog maar 6 dagen oud en het eerste warmterecord stond al weer genoteerd. In de Bilt steeg de temperatuur naar 23 graden waarmee het officieel het de warmste 6 april ooit werd. En dat wil wat zeggen want het vorige record dateerde uit 1960. Twee dagen steeg het kwik nog eens 0,8 graden hoger en werd opnieuw een record gemeten.

Nu we even niet weg kunnen, is de temperatuur in Nederland extra belangrijk voor ons. Gelukkig geven de weerdeskundigen aan dat de kans dat het weer een warme zomer wordt, groot is. Goed nieuws dus.

Niet naar het buitenland, niet eens weg in eigen land. Geen terrasjes, niks weekendtas inpakken en een hotelletje opzoeken. In deze tijd dat we niet veel kunnen ondernemen, is het dus extra fijn dat we wel naar buiten kunnen. Zittend in onze eigen tuin met een wijntje of lopend of fietsend een rondje door de buurt. Met een zonnetje erbij maakt dat de mens nu eenmaal gelukkiger dan met een regenbui. En daar waar je anders je nieuwste reistas zou inpakken voor een korte vakantie, ga je nu in je gekleed in je leukste outfit met hakken en je mooiste Ted Baker tas op je eigen terras zitten. In de zon; want dat kleine beetje geluk kunnen we nu wel gebruiken. En, niet onbelangrijk… de zon is ook nog eens goed voor je.

De zon beïnvloedt je interne klok

Niet alleen lijkt alles mooier in de zon, is het heerlijk warm en veel gezelliger, zonlicht heeft ook nog eens een grote invloed op onze stemming. Dat komt omdat een deel van het zonlicht dat we binnenkrijgen via onze ogen is en dat heeft direct effect op de biologische klok in onze hersenen. Vanuit het oog gaan namelijk, om beelden te kunnen herkennen, de meeste zenuwen naar de optische schors. Maar een klein deeltje hiervan gaat direct onze "biologische klok". Deze 'klok' zorgt ervoor dat elke ochtend een signaal wordt afgegeven waardoor ons lichaam op gang komt.

We weten uit diverse onderzoeken dat mensen voldoende licht in de ogen krijgen, ook een goed biologisch ritme laten zien. Precies ook de reden waarom zonlicht (al dan niet kunstmatig) regelmatig met succes ingezet wordt bij een winterdepressie.

Zongelukkig

Maar er is meer. Als je lichaam blootgesteld wordt aan zonlicht, maakt het vitamine D aan. En omdat vitamine D nauwelijks te vinden is in je voeding, is voldoende zonlicht dus heel belangrijk voor je. Om optimaal te profiteren van de zon, zou je elke dag een kwartiertje in de zon moeten zitten. Wel met blote armen zodat je lichaam genoeg zon kan opslurpen. Elke dag een kwartier zorgt voor een enorme boost vitamine D.

Ook maakt je lichaam in de zon meer serotonine aan en dat is inderdaad het stofje dat bekend staat als gelukshormoon. Of dat nog niet genoeg is, zorgt zonlicht er ook nog voor dat je lichaam melatonine afbreekt. Melatonine is het hormoon waarvan je slaperig wordt. Nu snap je waarom je in de zomer dus minder moe bent. En ook niet onbelangrijk, door minder melatonine heb je ook nog meer zin in lichamelijke activiteiten en minder trek in ongezond eten. Dat klinkt als een win-win situatie toch.

Heb je alles opgeteld… plus het dan nog eens even op met het feit dat je door de zon veel sneller verliefd wordt. Is dat even handig nu je lang en veel samen in een huis bent. Hoogste tijd dus om nu je reistas in te pakken met een grote handdoek, zonnebrandcrème, een flesje wijn en glazen en natuurlijk wat lekkers. Dan samen op date in je tuin of op het balkon en genieten maar.