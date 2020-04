Op het moment bevindt heel de wereld zich in de coronacrisis. Naar alle waarschijnlijk zullen we nog wel even last hebben van het vreselijke virus. Bovendien zullen de gevolgen van COVID-19 nog veel langer voelbaar blijven voor zowel de consumenten als de bedrijven. Zo blijkt nu al dat de hypotheekrente omhoog gaat.

Momenteel zijn deze stijgingen nog relatief klein, maar de verwachting is dat de rente de komende periode nog verder verhoogd zal worden.

Geen enorme stijging bij hypotheekrentes

Vooralsnog hebben nog niet alle geldverstrekkers hun rente verhoogd. Desondanks is er dus wel een kleine stijging te zien bij de hypotheekrentes. Dit komt doordat de rente op de financiële markten juist wel sterk zijn verhoogd. Hierdoor hebben de meeste geldaanbieders ervoor gekozen om ook de rentes te verhogen. Alsnog wordt er voorspeld dat de hypotheekrentes niet enorm zullen stijgen. De reden voor deze verwachting is dat de Europese Centrale Bank meermaals heeft ingegrepen. Hierdoor dalen de rentes op de kapitaalmarkt alweer.

Coronacrisis de oorzaak van de stijgingen

Ook als je geen econoom bent dan weet je dat de stijging van de rentes veroorzaakt wordt door de coronacrisis die op het moment aan de gang is in de meeste landen. Zo'n crisis zal logischerwijs verschrikkelijke economische gevolgen hebben. Bovendien is het ontzettend lastig om te voorspellen wat de precieze gevolgen zullen zijn. Dit komt doordat zo'n grote crisis eigenlijk nooit voorkomt. Daardoor weten economen simpelweg niet wat ze kunnen verwachten. Het is bijvoorbeeld niet bekend hoe lang het virus ons in de greep houdt.

Oversluiten niet altijd beter

Je kunt natuurlijk een lening afsluiten om eventuele financiële gevolgen van COVID-19 op te vangen, maar je zou ook een lening kunnen oversluiten. Of dit tijdens de crisis een verstandig idee is valt nog maar te bezien. Het hangt namelijk helemaal af van je persoonlijke situatie, alhoewel de economische ontwikkelingen natuurlijk ook van belang zijn bij deze beslissing. Een lening oversluiten houdt overigens in dat je de lening verplaatst naar een andere geldverstrekker. Vaak hanteert je nieuwe kredietaanbieder een lagere rente waardoor je bij hen dus goedkoper uit bent.