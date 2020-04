Boodschap voor de lezers van Het Kontakt: mogen we een beroep op u/jou doen?

Hecht u/jij waarde aan lokaal nieuws (112, politiek, sport, cultuur, evenementen, etc.), aan de gemeentelijke info, aan de familieberichten en aan de aanbiedingen van de lokale ondernemers? Hecht u/jij waarde aan het wekelijks ontvangen van Het Kontakt? Dan hopen we een beroep op u/jou te mogen doen. Want gratis nieuws is niet vanzelfsprekend.

Beste lezer,

De verwarrende en onzekere tijd duurt voort. Ook onze regio wordt flink getroffen door corona. Wij wensen iedereen die hiermee te maken heeft sterkte en spreken onze waardering uit voor degenen die een bijdrage leveren aan de zorg.

Bij Het Kontakt merken wij dat de behoefte aan betrouwbare, lokale nieuwsvoorziening in crisistijd groot is. Dit zien wij onder andere terug in de flink gestegen bezoekersaantallen van onze website en in het toegenomen aantal volgers op onze socialmediakanalen.

Dagelijks zijn onze journalisten bezig met verslaglegging, interviews en andere vormen van nieuwsgaring. Als uitgever van lokale media bieden wij inwoners, verenigingen en instellingen een platform met een groot bereik. We helpen gemeenten en andere instanties hun informatie te verspreiden. Ook zijn we er om ondernemers te helpen met reclame en het informeren van hun klanten. Want...

Alleen Samen bereiken we lokaal meer!

De waardering voor onze huis-aan-huiskrant is groot: het meest recente lezersonderzoek leverde ons bijna een 8 als rapportcijfer op en een leesdichtheid tot wel 85%. Maar helaas heeft ook Het Kontakt te lijden onder de crisis. Advertentie-inkomsten lopen stevig terug en het huis aan huis verschijnen komt hierdoor onder druk te staan. Immers, het drukken en verspreiden brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Een klein deel wordt gecompenseerd door de overheid. Hier zijn we heel dankbaar voor, maar meer steun is nodig.

Hecht u/jij waarde aan lokaal nieuws (112, politiek, sport, cultuur, evenementen, etc.), aan de gemeentelijke info, aan de familieberichten en aan de aanbiedingen van de lokale ondernemers? Hecht u/jij waarde aan het wekelijks ontvangen van Het Kontakt? Dan hopen we een beroep op u/jou te mogen doen. Want gratis nieuws is niet vanzelfsprekend. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom.

Op onze beurt zullen wij ons tot het uiterste inspannen u op de hoogte te houden van wat er in de omgeving speelt. Nu, maar ook na de coronacrisis. Mogen wij op u rekenen? Onze dank is groot!

Klik hier om heel eenvoudig een bijdrage te kunnen overmaken. Ook is het mogelijk een bedrag te storten op NL 22 ABNA 0439 9100 05 t.n.v. Kontakt Mediapartners.

Klik hier voor een kort interview met onze hoofdredacteur Rick den Besten

Klik hier om je gratis te abonneren op onze e-paper