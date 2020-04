Hans Versluijs: Lego-liefhebber bij uitstek

MEERKERK • Lego voor volwassenen is aan een opmars bezig. Hans Versluijs uit Meerkerk haakte al jaren eerder aan en rondde onlangs zijn grootste bouwwerk totnogtoe af: een uit duizenden blokjes opgebouwd Star Destroyer, één van de meest bekende ruimteschepen uit de Star Wars-films.

Avond aan avond werkte hij er urenlang aan; grijze steentjes kon hij af en toe niet meer zien. Maar het resultaat mag er zijn. En voor de goede orde: Hans Versluijs gaf geen honderden euro's uit aan de kant en klare Lego-doos van dit bouwwerk, die gewoon verkrijgbaar is.

"Ik heb gebruik gemaakt van de Lego-steentjes die ik al had", knikt hij. "Bij Lego zijn ze wel zo slim om in elke doos onderdelen te doen die uniek zijn, dus ik heb op allerlei manier zelf naar vervanging moeten zoeken. Elke keer als ik er één niet had, ging ik op zoek naar een oplossing met een ander steentje of een iets andere constructie. Daar geniet ik erg van." Met een glimlach: "En eigenlijk vind ik mijn versie van de Star Destroyer nog mooier dan die van Lego."

Volwassen man

Hij geeft het toe: in het begin moest hij even over een drempel heen om als volwassen man met speelgoed aan de slag te gaan. Inmiddels bevindt hij zich in een groot gezelschap. "Ik ben zeker niet de enige. Er is nu zelfs een televisieprogramma met bouwers van Lego. Lego zelf speelt daar ook al langer handig op in door dozen aan te bieden speciaal voor volwassenen. En daar is veel belangstelling voor. Zelf heb ik ook al een aantal anderen met het Lego-virus besmet; die zijn door mij er ook enthousiast over geworden."

Het ruimteschip is af, er is weer tijd voor een volgend project. De aandacht gaat nu allereerst weer naar de stad van Lego. "Daar heb ik de afgelopen tijd weinig aan gedaan. Ik vind het leuk om een gebouw dat ik in het echt gezien heb, na te bouwen. Dat betekent wel dat je een ander pand moet slopen, de hoogte in moet gaan of iets verplaatsen. En ik ben ook al langer bezig met de watertoren van Meerkerk, een project wat ik ook weer op ga pakken. Daar ben ik voorlopig nog wel zoet mee."

Het complete interview staat donderdag in Het Kontakt.