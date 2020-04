Taptoe klinkt 4 mei vanaf kerktorens in Molenlanden

MOLENLANDEN • Op initiatief van muziekvereniging Volharding uit Noordeloos weerklinkt 4 mei vanaf zoveel mogelijk kerktorens in Molenlanden de taptoe, het Wilhelmus en 'We 'll meet again'.

Samenkomen om degenen te herdenken die voor onze vrijheid hun leven gaven, het zal komende 4 mei niet mogelijk zijn. Maar diverse Molenlandse muziekverenigingen willen deze dag muziek gebruiken om de inwoners toch te verbinden én zo een gezamenlijke herdenking mogelijk te maken.

Initiatiefnemer is Volharding, de Noordelose muziekvereniging. De afgelopen weken is hard gewerkt om zoveel mogelijk kernen van Molenlanden muzikaal te 'coveren'. "We zijn vooral op zoek naar trompettisten en bugelspelers, want de taptoe is echt voor deze instrumenten geschikt", stelt bestuurslid Ferry Verheij. Meer informatie en aanmelden als muzikant: fverheij@mac.com.

Een uitgebreider artikel staat donderdag in Het Kontakt.