'Mag ik even op de opvang slapen?'

LEERDAM • Yvonne Schubad is benieuwd naar de nieuwe maatregelen die in zullen gaan na 28 april. Want ook voor de kinderopvang hebben de coronamaatregelen grote gevolgen.

Toen minister-president Rutte op zondag 15 maart aankondigde dat de scholen per direct zouden sluiten in verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moest er snel geschakeld worden. Ook door kinderopvangorganisaties, want ook zij mochten vanaf dat moment alleen nog kinderen opvangen van ouders die in cruciale beroepen werken.

"En dat is gelukt. We zijn erg benieuwd wat de regering 21 april af gaat kondigen. Dit keer kunnen we ons wel voorbereiden, omdat de maatregelen dan vanaf 28 april ingaan. We volgen het op de voet", zo laat Yvonne Schubad, directeur-bestuurder SKCN weten op de vooravond van de afkondiging van de nieuwste maatregelen van het kabinet.

Contact houden

In de afgelopen weken hebben medewerkers en gastouders hard gewerkt om een stukje opvang dat normaal door SKCN gegeven wordt, thuis aan te bieden.

"We proberen om op allerlei manieren contact te houden, bijvoorbeeld met filmpjes. Met Pasen hebben we tasjes rondgebracht met spulletjes erin waar de kinderen mee aan de slag konden, we geven tips welke activiteiten er met de kinderen kunnen worden gedaan. Ook hebben we aandacht voor de kinderen die 4 jaar worden in deze periode. Normaal zouden ze dan een afscheidsfeestje hebben, omdat ze naar de basisschool gaan. Nu brengen we soms een attentie thuis of sturen een foto."

"We willen heel graag inhoudelijk bijdragen, dat is iets dat bij SKCN sowieso hoog in het vaandel staat: we volgen de kinderen zorgvuldig in hun ontwikkeling en bieden passende ondersteuning of begeleiding, willen iets toevoegen. En het is best moeilijk dat dat nu niet zomaar kan."

Iets betekenen

Yvonne Schubad prijst zich gelukkig met betrokken medewerkers en gastouders. "Ik merk aan gastouders en pedagogisch medewerkers dat ze blij zijn dat we opvang kunnen bieden, dat we op die manier iets kunnen betekenen voor ouders die in cruciale beroepen werken. Ook ouders die normaal geen gebruik maken van SKCN, maar werkzaam in deze sectoren zijn, kunnen momenteel bij ons terecht. Sommige mensen hebben hun opvang normaal gesproken op een andere manier geregeld, of werken als hun kind op school zit. Dat is nu weggevallen. Zij kunnen dan ook bij SKCN terecht, want dat er opvang is, is voor deze mensen echt heel fijn. Zij kunnen met een gerust hart hun werk doen."

"Overigens vangen we, in overleg met het sociaal team, sinds twee weken ook kinderen op die in een kwetsbare gezinssituatie opgroeien. Het is een ingewikkelde tijd voor veel mensen. En ook de kinderen vinden het lastig: 'Mag ik even op de kinderopvang slapen?', had een kind bijvoorbeeld laatst aan een ouder gevraagd."

Na 28 april

Natuurlijk zijn bij SKCN lang niet alle opvanglocaties open.

"Er zijn twee kinderopvanglocaties open, een aantal bso's en de helft van de gastouders is actief. We merken overigens wel dat de vraag naar opvang iets toe begint te nemen. Neemt niet weg dat we zo goed mogelijk de regels in acht proberen te nemen: de groepen zijn kleiner, er zijn afspraken over brengen en halen zodat volwassenen niet teveel met elkaar in contact komen en in ieder geval anderhalve meter afstand kunnen houden. Maar tussen de kinderen onderling is die afstand niet te handhaven, dat gaat niet in deze sector."

De directeur denkt ook al na over de mogelijke situaties na 28 april. "Stel dat we weer open mogen, hoe ziet dat er dan uit? Voor ons is die anderhalve meter afstand met kinderen niet te doen. En als we kleinere groepen moeten gaan hanteren, is dat bedrijfsmatig een probleem. Want dan heb je bijvoorbeeld nog maar de helft van het aantal inkomsten bij eenzelfde personele bezetting. Bovendien: wat heb je ouders dan nog te bieden, want dat betekent dan ook dat de opvangmogelijkheden ingeperkt worden."

Toch heeft Yvonne er vertrouwen in dat het goed komt: "Onze branche is flexibel, dat hebben we in de vorige recessie laten zien."

De directeur heeft geen idee wat het besluit van de minister gaat worden: "Alles hangt af van de uitslagen van onderzoeken die gedaan worden, en daarover is nog maar weinig bekend. Ik weet wel dat iedereen heel graag weer normaal aan de slag gaat. De kinderen worden enorm gemist."