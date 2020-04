Levi Lanser wint 'Heel Wellant bakt thuis'

OTTOLAND • Wellant college De Bossekamp had een 'Heel Wellant bakt thuis' challenge georganiseerd voor de leerlingen. De uitdaging was: 'Wie bakt de mooiste paastaart en laat dat in een presentatie op de mail zien' die na het huiswerk uitgevoerd kon worden.

37 leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3 hebben hun baksels via de mail opgestuurd. Helaas kon er niet worden geproefd.

De Meesterbakker van deze wedstrijd is Levi Lanser geworden uit klas 1. Hij had de mooiste presentatie en taart. Ook waren er nog 3 prijzen voor klassen 1, 2 en 3. Het was een groot succes en voor herhaling vatbaar. "We hopen dat we het de volgende keer op school kunnen doen. Dan kunnen we ook proeven!", aldus het Wellant college in Ottoland.