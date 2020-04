Werkzaamheden Simav kunnen onverminderd doorgaan

REGIO • Dankzij rijkssubsidie kunnen de werkzaamheden aan het herstel van molens onverminderd doorgaan.

Alle molenstichtingen ontvangen deze subsidies. De crisis ten gevolge van de pandemie heeft daar geen invloed op.

Ook molens van SIMAV, Stichting voor Instandhouding van Molens in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, staan in de steigers. Molen De Hoop in Gorinchem wordt grondig gerenoveerd en de Souburghse molen in Alblasserdam ondergaat een ware metamorfose. Deze laatste molen stond jaren eenzaam te wachten op herstel. Inmiddels is zowel de binnen- als de buitenkant onherkenbaar veranderd.

De bedoeling met deze molen is er een educatieplek te creëren om zo vooral jeugdige Alblasserwaarders kennis te laten maken met de werking, de functie en de geschiedenis van watermolens in de polder. De verwachting is dat medio september deze molen, mits de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus dat toelaten, opengaat voor publiek.