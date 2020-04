Het aantal corona-ziekenhuisopnamen stijgt iets in Molenlanden

REGIO • Het aantal ziekenhuisopnamen van corona-patiënten vanuit de gemeente Molenlanden is op maandag 20 april iets gestegen.

Volgens de cijfers van de GGD liggen er vanuit Molenlanden 19 mensen in het ziekenhuis met corona (gisteren 17), vanuit Alblasserdam 8 (gisteren ook 8) en vanuit Papendrecht 6 (gisteren 7). Vanuit Vijfheerenlanden staat het aantal ziekenhuisopnamen in verband met corona stabiel op 25.

In Molenlanden zijn 6 personen overleden aan het corona-virus. In Papendrecht ook 6 en in Alblasserdam 2. Het aantal bewezen 'corona-overlijdens' in Vijfheerenlanden staat op 32.

In Molenlanden worden 82 besmettingen gemeld met het corona-virus. In Papendrecht zijn dat er 43 en in Alblasserdam 32. Het cijfer van besmettingen in de gemeente Vijfheerenlanden is niet bekend.