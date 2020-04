Hand in hand tijdens Koningsdag met GIGA Molenlanden

MOLENLANDEN • Vanwege de coronamaatregelen gaan de Koningsspelen dit jaar niet door. Maar Ben Bizzie van de gemeente Molenlanden heeft samen met de beweegcoaches van GIGA Molenlanden leuke en sportieve dingen bedacht voor jong en oud om mee te doen.

In heel Molenlanden brengt Ben Bizzie zo honderden kinderen en ouderen samen én op gepaste afstand in beweging op vrijdag 24 april.

Koningsweek

De beweegcoaches Gerrit en Ruben hebben er zin in. "De hele week kunnen kinderen lekker creatief en sportief aan de slag. Zoals oefenen voor de Ben Bizzie Dans of het maken van de mooiste Handcreaties. Veel staat in het teken van het thema hand in hand, ook al kunnen we nu niet elkaars handen vasthouden. Iedereen kan meedoen, zodat we samen én op gepaste afstand in beweging komen", vertelt Gerrit.

Ben Bizzie Koningsspelen Live

"We sluiten de week op vrijdag 24 april af tijdens Ben Bizzie Live om 13:00 uur met de Beweegbingo waar ook ouderen aan mee kunnen doen. We staan die dag niet letterlijk hand in hand, maar Ben Bizzie hoopt dat veel mensen hierdoor toch figuurlijk hand in hand staan en elkaar in deze tijd steunen", licht Ruben toe.

Via een link op de website van www.benbizzie.nl/ik-ben-bizzie kan iedereen digitaal meedoen. Tot slot heeft Ben Bizzie voor alle kinderen een speciale uitgave van het Ben Bizzie Boek vol spellen om samen met het gezin te spelen.

Beweegbingo

De Beweegbingo is voor alle leeftijden. Iedereen kan meedoen en in beweging komen. Er is een speciale bingokaart gemaakt voor ouderen zodat ook zij kras en krachtig kunnen blijven. En natuurlijk mogen papa's, mama's, opa's en oma's ook aansluiten bij de Ben Bizzie Live Koningsspelen en meedoen met de bingo.

Alle (digitale) activiteiten, bingokaarten, sporten en spellen op www.benbizzie.nl/ik-ben-bizzie. Of volg alles via Facebook @gigamolenlanden.