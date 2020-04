Vlogwedstrijd voor jongeren uit de gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Hoe beleven jongeren deze coronatijd? Dat willen burgemeester Sjors Fröhlich en wethouder jeugd Tirtsa Kamstra graag weten. Daarom hebben zij een vlogwedstrijd uitgeschreven. Zij roepen jongeren in een filmpje op om een vlog te maken over corona.

De deelnemers kunnen een leuke prijs winnen. De mooiste filmpjes worden gedeeld via de social mediakanalen van de gemeente Vijfheerenlanden.

Spelregels:

• Maak een vlog over corona. Breng in beeld hoe jij omgaat met corona. Handen wassen, thuis blijven, 1,5 meter afstand houden. Hoe houd je het vol? Blijf je binnen? Hoe gaat het met school of werk?

• Volg hierbij de richtlijnen: schud geen handen, houd 1,5 meter afstand, blijf thuis, ga alleen naar buiten voor een frisse neus, boodschappen of voor je werk

• Vraag de mensen die je in beeld brengt om toestemming hiervoor te geven

• Ben je jonger dan 16 jaar? Dan verklaar je dat je toestemming hebt van je ouders/ verzorgers

Voor het opsturen van de vlog zijn twee opties: de vlog op YouTube zetten en de link sturen naar vlogwedstrijd@vijfheerenlanden.nl. Of de vlog veilig versturen via Zivver. Deelnemers vermelden hun voor- en achternaam, leeftijd en woonplaats. Met de winnaars wordt contact opgenomen.

Door het toesturen van een video geven deelnemers toestemming voor het gebruik van de video en naam, leeftijd en woonplaats in de coronacampagne van de gemeente Vijfheerenlanden.