Huurders zijn blij met telefoontje van corporatie

NIEUW-LEKKERLAND/GROOT-AMMERS • Om huurders een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden als gevolg van de coronacrisis, bellen de medewerkers van Lek en Waard wonen regelmatig met huurders om te vragen hoe het met hen gaat.

Tijdens die gesprekken vragen zij waar de huurders behoefte aan hebben en hoe Lek en Waard Wonen daar eventueel bij kan helpen. De medewerkers kunnen bijvoorbeeld doorverwijzen naar bepaalde instanties. Ook kunnen zij informatie geven over de regelingen die de overheid heeft ingesteld in verband met de crisis.

De huurders waar zij inmiddels contact met hebben gehad, stellen dit erg op prijs.

Het zal de corporatie niet lukken om alle huurders te bellen maar huurders mogen zelf ook de telefoon pakken voor een praatje of informatie. Het telefoonnummer is: 0184-688181.

Meer informatie over de werkwijze van Lek en Waard Wonen in de Coronacrisis en wat Lek en Waard Wonen voor de huurder kan doen is te vinden op www.lwwonen.info.