Politie trots op naleving corona-regels in Alblasserwaard

MOLENLANDEN • De politie is blij met de manier waarop inwoners van Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem zich in het afgelopen weekend aan de corona-regels hebben gehouden.

Zaterdag 18 en zondag 19 april heeft de politie op verschillende manieren gesurveilleerd, onder meer met de hulp van het drone-team.

"Het drone-team hebben we ingezet op de voor ons moeilijk bereikbare plaatsen. De drone kan mensen waarschuwen met een speaker", legt de politie uit op Instagram.

"We hielden toezicht bij Kinderdijk, strandjes langs de Lek en de Merwede. Op de strandjes waren genoeg mensen aanwezig, maar iedereen hield zich aan de regels van de noodverordening. Top! We hebben dus niemand hoeven te waarschuwen of te verbaliseren. En daar zijn we enorm blij mee", vervolgt de politie.

Het drone-team werd in het afgelopen weekend voor de eerste keer ingezet in het gebied en dat is de politie goed bevallen.