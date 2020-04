Boer Willem heeft 'iets kriebels'

• Willem in gesprek met Yvon Jaspers. (Foto: Linelle Deunk)

• Willem in gesprek met Yvon Jaspers. (Foto: Linelle Deunk)

HEI- EN BOEICOP • In de webserie van Boer Zoekt Vrouw beleefde de Heicopse boer Willem alweer zijn vierde date. Ditmaal met Rineke. In de volgende aflevering -die zondagavond 26 april online komt- biecht Willem op 'iets kriebels' te hebben. "Het beestje is aangepord, zogezegd."

Willem ontving Rineke op de boerderij, met moeder Heiltje erbij. Hij overlaadde haar met complimenten. Over haar rijkunst, maar ook over haar uiterlijk: "Ik vind Rineke knap, want ze ziet er gewoon goed uit."

Rineke kan Willem geen duidelijkheid geven over hoe ze haar toekomst ziet. "Daar denk ik eigenlijk niet over na."

Zijn de kriebels van Willem voor Rineke? Nog een week geduld...

Klik hier voor de webserie van Boer Zoekt Vrouw