Aantal corona-ziekenhuisopnamen in Vijfheerenlanden stijgt weer

REGIO • Het aantal ziekenhuisopnamen van corona-patiënten vanuit de gemeente Vijfheerenlanden is weer gestegen.

Er zijn zondag 19 april weer twee extra patiënten vanuit de gemeente Vijfheerenlanden gemeld door het RIVM. Het totaal uit Vijfheerenlanden staat nu op 27.

Ook het aantal overleden personen als gevolg van corona is hoog in de fusiegemeente van Zederik, Vianen en Leerdam. Zaterdagavond 18 april meldde burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden weer een overlijden. Het totaal in deze gemeente staat op 32.

In Molenlanden, Alblasserdam en Papendrecht is het aantal ziekenhuisopnamen in verband met corona ongewijzigd. Vanuit Molenlanden liggen 17 mensen in het ziekenhuis met corona, vanuit Alblasserdam 8 en vanuit Papendrecht 7.

In Molenlanden zijn 6 personen overleden aan het corona-virus. In Papendrecht ook 6 en in Alblasserdam 2.