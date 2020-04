Music Unlimited maakt home recording: ‘Time after Time’

REGIO • Vocal band Music Unlimited heeft een video gelanceerd.

"Zoals vele artiesten op dit moment doen, hebben ook wij een home recording gemaakt", zegt bandlid Marijke Verhoef. "Geïnspireerd door de opnames van O'gene hebben we één van onze favoriete liedjes opgenomen: Time After Time. Een liedje om iedereen die het in deze coronatijd even moeilijk heeft een hart onder de riem te steken! We hebben ieder onze partij thuis in de woonkamer ingezongen en dit later samengevoegd tot één opname.



De zangeressen in de video zijn: Kim de Brake uit Schoonhoven, Marsja Driesen uit Lopik en Marijke Verhoef uit Nieuwpoort.

Marijke: "De uitvoering van Time After Time is geïnspireerd op Eva Cassidy's versie van dit nummer. Het vocale arrangement hebben we zelf gemaakt."

Meer informatie over Music Unlimited staat op: http://www.music-unlimited.nl.