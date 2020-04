Zelfmoordenaar blijkt pop Marilyn Monroe te zijn

GORINCHEM • De politie rukte vrijdag uit voor een melding van een poging tot zelfmoord in Gorinchem; ter plaatse bleek het om een levensgrote pop van de wereldberoemde filmster Marilyn Monroe te gaan.

Een buurtbewoner kijkt uit het raam en schrikt hevig: iemand heeft zich mogelijk van het leven beroofd. De hulpdiensten worden meteen via 112 ingeschakeld en de traumahelikopter gaat de lucht in.

'We stellen ons natuurlijk de vraag: 'Wat kunnen we nog betekenen voor deze persoon?'', stelt de politie op Instagram. 'Ter plaatse zien wij ook inderdaad een silhouet van een persoon en het lijkt voor ons ook dat het 'ernstig mis' is.'

Rolluiken

Dan zien de agenten dat er rolluiken van de woning gesloten worden. 'Er is dus nog iemand. Nu we weten bij welke woning we moeten zijn, trekken we de aandacht van de aanwezige persoon en gaan de woning binnen. Wat blijkt... het gaat om een levensechte pop van de bekende Marilyn Monroe te zijn die ergens bovenop stond. In het donker lijkt het daardoor dat er zich een 'ernstige situatie' had voorgedaan.'

Alles blijkt dus in orde. De agenten stellen ook de melder op de hoogte. 'Na de eerste schrik konden we er gelukkig om lachen. We nemen de melder ook helemaal niks kwalijk, want zoals gezegd hadden ook wij zelfs onze twijfels. Twijfel dus niet om 112 te bellen als u een verdachte situatie ziet.'