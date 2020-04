Fröhlich in nieuwste videoboodschap: 'Dit gaat ooit voorbij'

VIJFHEERENLANDEN • "Dit gaat ooit voorbij. En dan gaan we het leven vieren", met deze woorden sluit burgemeester Sjors Fröhlich zijn nieuwste videoboodschap vrijdag af.

De burgemeester wil met de videoboodschappen, die hij sinds het begin van de coronacrisis regelmatig online plaatst, inwoners van Vijfheerenlanden een hart onder de riem steken. In zijn laatste boodschap erkent hij af en toe wel een beetje klaar te zijn met het 'corona-gedoe'. Een gevoel dat mensen waarschijnlijk wel herkennen.

Maar, zo zegt hij, het is wel duidelijk waar het allemaal voor gedaan wordt. "Vijfheerenlanden is zwaar getroffen met dertig doden en veel besmettingen." Daarom hoopt hij dat mensen vol blijven houden.

Fröhlich ziet ook wel voordelen van de crisis: er is minder criminaliteit, zoals auto-inbraken en diefstallen. Aan de andere kant is er wel meer sprake van computerfraude. Daarnaast wordt er ook meer zwerfafval gesignaleerd. Of eigenlijk: corona afval. Vooral plastic handschoenen worden veel gevonden.

De burgemeester laat ook weten blij te zijn met alle tekeningen die de kinderen inmiddels sturen. In de video maakt hij alvast vier winnende tekeningen bekend: van deze tekeningen worden ansichtkaarten gedrukt. Fröhlich hoopt dat kinderen vooral ook tekeningen blijven sturen.