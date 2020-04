Politiek slikt nieuwe overschrijding budget Brede School Ameide

AMEIDE • De politieke partijen in de raad van Vijfheerenlanden hebben een nieuwe overschrijding van het budget voor de nieuwe Brede School Het Liesveld in Ameide min of meer voor kennisgeving aangenomen.

Aanvankelijk zou het gebouw bijna 4,9 miljoen euro kosten. Anderhalf jaar na de presentatie van de eerste plannen werd dit bedrag al verhoogd met bijna 1,5 miljoen euro. In werkelijkheid blijkt er nog eens ruim een half miljoen bij te komen. Daarmee komt het totaalbedrag uiteindelijk uit op ongeveer 6,8 miljoen euro. Wethouder Tirtsa Kamstra verwacht dat er nu, driekwart jaar na de opening van de Brede School, geen nieuwe tegenvallers meer gemeld hoeven worden.

De nieuwste overschrijding, die besproken werd tijdens de online commissievergadering van afgelopen woensdag, heeft te maken met verschillende factoren. Er was een software-fout waardoor de BTW niet goed verrekend werd, de kosten van de huur van de tijdelijke huisvesting in Het Spant bleken wat hoger te zijn en ook het schoonmaken en opruimen van de tijdelijke huisvesting was duurder dan gedacht. Tenslotte zijn er ook kosten gemaakt om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken terwijl dat niet begroot was.

De politieke partijen in de raad van Vijfheerenlanden wilden niet te lang stilstaan bij de tegenvallers. "De brede school heeft er voor gezorgd dat er toekomstbestendig onderwijs is in Ameide, dat vinden we het belangrijkst", vertelde David Golverdingen (CDA). "Omdat de school al in gebruik is, kunnen we niet anders doen dan instemmen", vulde John van der Velden (VHL Lokaal) aan. "Terugkijken heeft niet zoveel zin, we moeten vooral vooruit kijken", aldus Jan van Beuzekom (ChristenUnie).

De fracties waren blij dat ze in het raadsvoorstel teruglazen dat de gemeente geleerd heeft van de fouten. Daarom wordt het agendapunt tijdens de gemeenteraadsvergadering van komende week als hamerstuk op de agenda gezet.

In Brede School Het Liesveld zijn De Hummeltjeshoeve gehuisvest met drie groepen, evenals de twee basisscholen PCBS De Kandelaar en OBS De Vlindertuin, de bibliotheek en BSO Purperkanjers.