Corona-besmettingen blijven toenemen in Molenlanden

REGIO • Het aantal besmettingen met het corona-virus stijgt nog altijd in Molenlanden. In een dag tijd is het aantal besmettingen gestegen van 74 naar 78. In Papendrecht en Alblasserdam zijn de aantal op donderdag 16 april gelijk gebleven. In Papendrecht zijn 39 bewezen besmet en in Alblasserdam 26.

Het aantal ziekenhuisopnamen staat vrijwel onveranderd op 8 uit Alblasserdam, 6 uit Papendrecht en 19 uit Molenlanden.

Er zijn in Alblasserdam inmiddels twee mensen overleden aan het corona-virus. In Papendrecht en Molenlanden staat dit aantal op zes.