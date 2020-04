Functioneren raad VHL in crisistijd

VIJFHEERENLANDEN • Het Kabinet heeft vergaande maatregelen bekendgemaakt om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Deze maatregelen zijn in ieder geval van toepassing tot en met 28 april en hebben invloed op het functioneren van de gemeenteraad.

De raadsbijeenkomsten van de gemeente Vijfheerenlanden van volgende week zijn dan ook op een andere manier te volgen dan normaal.



Volgende week staan er twee raadsbijeenkomsten op de politieke agenda van de gemeente Vijfheerenlanden:

• dinsdag 21 april VHL plein Sociaal Maatschappelijke Agenda

• donderdag 23 april Raadsvergadering

Zoals voor alle bijeenkomsten geldt, worden ook deze twee bijeenkomsten digitaal gehouden. Beide vergaderingen starten om 20:00 uur. De vergaderingen zijn online te volgen via: https://channel.royalcast.com/vijfheerenlanden/#!/upcoming.

Informatie over het VHL plein

Het VHL plein staat op initiatief van de gemeenteraad volledig in het teken van het sociaal domein. Tijdens een aantal presentaties zal vanuit diverse invalshoeken en door meerdere sprekers aandacht worden besteed aan het verleden, het heden en de toekomst van het sociaal domein in de gemeente Vijfheerenlanden.

Inwoners kunnen tijdens de avond vragen stellen aan de diverse sprekers. Hiervoor is de live uitzending op de website uitgebreid met een vraag button. Inwoners zijn van harte welkom om aan digitaal aan te schuiven.

De bijeenkomst is alleen live te volgen en niet later terug te bekijken.

Meer informatie over het programma is te vinden via https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Vijfheerenlanden/13a3c1f2-fa6e-43a2-9ed2-3495b4cda6a3.

Informatie over de raadsvergadering

De agenda voor de raadsvergadering van 23 april aanstaande is te vinden via: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Vijfheerenlanden/cd223eff-5d19-419d-9448-1a233618e2c4.