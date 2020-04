Hoornaar viert Koningsdag met verrassingsrugzak en quiz

HOORNAAR • Oranjevereniging Irene uit Hoornaar heeft enkele leuke activiteiten bedacht tijdens Koningsdag op maandag 27 april.

Eerder had de oranjevereniging laten weten dat er geen activiteiten zouden zijn. "Maar we hebben ons bedacht", laat Wessel Boer van de oranjevereniging weten. "We hebben een plan bedacht waardoor het gevoel van verbondenheid in ons dorp Hoornaar een heel andere invulling krijgt. Geen verbondenheid in buitenactiviteiten, maar binnen."

Verrassingsrugzak

Voor de kinderen van nul tot twaalf jaar is er verrassingsrugzak samengesteld waarmee ze zich binnen en misschien een klein beetje in de tuin kostelijk kunnen vermaken. Zo'n rugzak aanvragen kan door een formulier in te vullen op www.oranjeverenigingirene.nl. De vrijwilligers van de vereniging zorgen er dan voor dat de beloofde verrassingsrugzak op 27 april voor 09.00 uur aan de deur hangt.

Thuis Bruis Quiz

Voor iedereen vanaf twaalf jaar heeft Oranjevereniging Irene de Thuis Bruis Quiz bedacht. Een quiz die men thuis kan maken, met hulplijnen via familie, buren of vrienden, die men (telefonisch of digitaal) kan benaderen om antwoorden te weten te komen. Er zijn ook prijzen mee te verdienen. De quiz komt op 27 april om 09.00 uur beschikbaar op de website. Vooraf aanmelden is niet nodig.