Kontakt Mediapartners start platform Allemaal Lokaal!

REGIO • Kontakt Mediapartners lanceerde deze week een nieuw initiatief: Allemaal Lokaal! Met dit platform willen wij de leukste en lekkerste producten uit de Alblasserwaard een (online) podium geven, om in een tijd van coronamaatregelen lokale ondernemers te ondersteunen.

De coronamaatregelen treffen een groot deel van de ondernemers direct; de omzet valt deels of geheel weg, zekerheden zijn er niet meer. Maar tegelijkertijd zien we vanuit Kontakt Mediapartners ook dat ondernemers niet bij de pakken neerzetten. Aan alle kanten zetten ze initiatieven op: om toch op een andere manieren hun klanten van dienst te zijn of om mensen die getroffen worden door de coronacrisis te helpen en een hart onder de riem te steken.

De kreet: steun de lokale ondernemer komt daarbij veel voorbij. En daar willen wij als Kontakt Mediapartners graag, met het veelgelezen en goed bezochte podium dat wij hebben, een bijdrage aan leveren. Want het is niet voor iedere inwoner van de streek duidelijk waar ze wat kunnen bestellen en hoeveel ondernemers uit de eigen buurt ook nu nog te bieden hebben.

Voorbeeld

Daarom lanceren wij nu het platform Allemaal Lokaal! Daar zetten we de schijnwerpers op bedrijven uit onze streek die bijvoorbeeld maaltijden aan huis bezorgen, financiële raad en bijstand geven of mensen op een andere manier van dienst zijn. Een goed voorbeeld van het aanbod is natuurlijk de horeca. Maaltijden of tussendoortjes bestellen en laten bezorgen is overduidelijk een succesvolle stap gebleken; op Allemaal Lokaal! kunnen eetcafés, cafetaria's en restaurants een plek krijgen.

Maar het platform is veel breder gericht: financieel advies, private shopping bij winkels, ondernemers die klanten op andere manieren 'coronaproof' van dienst zijn, het kan op Allemaal Lokaal!. Het wordt wat ons betreft dé plek waarop je als inwoner van de streek terecht kunt voor al deze producten.

Voorwaarden

Uiteraard stemmen we de voorwaarden af op de huidige situatie; dit is in de eerste plaats bedoeld om elkaar te steunen, om gezamenlijk door deze crisis heel te komen. We hebben elkaar hard, heel hard nodig. Met Allemaal Lokaal! willen wij als Kontakt Mediapartners ons steentje bijdragen!

Meer informatie: www.allemaallokaalalblasserwaard.nl